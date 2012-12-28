Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Происшествия
38-летняя женщина повторно попалась на пьяной езде: у неё арестовали «Митсубиси»
Женщине-водителю грозит до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет.
— По данным следствия, женщина уже была привлечена к административной ответственности по части первой статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Но 2 ноября прошлого года попалась на том же самом: она управляла автомобилем «Митсубиси ASX 1.6» в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Постановлением Усманского районного суда на машину уже наложен арест. Женщине грозит до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет.
