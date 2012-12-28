Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
В результате удара ВСУ по Адыгее пострадали 11 человек
В результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в Адыгее пострадали 11 человек.
Ранее глава региона сообщил в своем официальном Телеграм-канале, что в результате вражеской атаки в Тахтамукайском районе пострадали 8 человек, в том числе один ребенок. В больницу госпитализированы семь пострадавших, всем им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет. Погибших нет.
«Продолжается поквартирный обход. По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин», — написал глава республики.
По его словам, все нуждающиеся получат необходимую помощь. В муниципалитете разворачиваются пункты временного размещения граждан.
На базе отдыха «Шапсуг» развернут пункт временного размещения жителей аула Новая Адыгея, эвакуированных из-за чрезвычайной ситуации.
Возвращение в жилье будет разрешено постепенно, после проверки сотрудниками полиции. Сейчас территория охраняется сотрудниками МВД.
