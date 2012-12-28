Обманутый мошенниками 55-летний ельчанин нашёл им следующую жертву — 48-летнего знакомого

В общей сложности мужчин обнули на 850 000 рублей.

55 летний житель Ельца после общения с мошенниками лишился 600 тысяч рублей, а затем денег лишился его приятель, который согласился помочь знакомому.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 55-летний мужчина получил предложение заняться торговлей на бирже.Под руководством менеджера площадки он начал работать на специальной платформе и внёс на электронный кошелёк около 600 тысяч рублей. Но потом интернет-биржа якобы заблокировала вывод денег из-за «переполненного кошелька». И нужно было привлечь кого-то, кто предоставит банковский счёт для перевода средств.Ельчанину согласился помочь его 48-летний знакомый. Он сообщил свои конфиденциальные данные, и на него оформили кредит на 250 тысяч рублей. После этого куратор площадки перестал выходить на связь.