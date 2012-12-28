Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
54-летняя сотрудница больницы подозревается в краже денег с карты пациентки
Происшествия
Читать все
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
На набережной в Липецке заметили лису
Общество
26-летняя липчанка спасала свои деньги и перевела и их мошенникам
Происшествия
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
«В квартире ходим в куртках, дети болеют»
Общество
Три человека пострадали в разных пожарах за минувшие сутки
Происшествия
64-летнюю женщину сбил автомобиль на дороге Липецк-Грязи
Происшествия
Обманутый мошенниками 55-летний ельчанин нашёл им следующую жертву — 48-летнего знакомого
Происшествия
Читать все
Происшествия
174
51 минуту назад
1

Обманутый мошенниками 55-летний ельчанин нашёл им следующую жертву — 48-летнего знакомого

В общей сложности мужчин обнули на 850 000 рублей.

55 летний житель Ельца после общения с мошенниками лишился 600 тысяч рублей, а затем денег лишился его приятель, который согласился помочь знакомому.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 55-летний мужчина получил предложение заняться торговлей на бирже.

Под руководством менеджера площадки он начал работать на специальной платформе и внёс на электронный кошелёк около 600 тысяч рублей. Но потом интернет-биржа якобы заблокировала вывод денег из-за «переполненного кошелька». И нужно было привлечь кого-то, кто предоставит банковский счёт для перевода средств.

Ельчанину согласился помочь его 48-летний знакомый. Он сообщил свои конфиденциальные данные, и на него оформили кредит на 250 тысяч рублей. После этого куратор площадки перестал выходить на связь.
мошенничество
1
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ттт
3 минуты назад
думаю второй свистит про кредит, не хочет первому отдавать переведенное с переполненного кошелька.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить