На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 14 января без холодной воды временно останутся потребители 11 улиц в 24 микрорайоне и районе Дикого, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по улице Смургиса, №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова. №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, № 1а в переулке Вишневом, в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулков Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.