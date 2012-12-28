Один детский сад в Липецке обновит воронежская компания, два других — компания депутата Липецкого горсовета

Управление строительства мэрии определилось с контрактами на капремонт детских садов.

В этом году с помощью федерального центра в Липецке капитально отремонтируют сразу три детских сада.Один из них, при школе №59 «Перспектива», на улице Московской, 95 обновит воронежская компания «Спецстрой», которая в прошлом году за 150 млн рублей дала новую жизнь 66-му детсаду на улице Гагарина. За контракт на капремонт боролись сразу шесть потенциальных подрядчиков. Некоторые даже сбросили по два-три миллиона с начальной цены контракта, но заказчик, управление строительства Липецка, остановился на предложении воронежского «Спецстроя», не сбросившей ни копейки со стартовых 55 181 799 рублей. Ведь главным критерием конкурса была не цена, а опыт работы.Два других детских сада — 38-й на улице Ушинского и 130-й на проспекте Победы — отремонтирует компания «Липецксантехмонтаж-1» депутата липецкого горсовета Андрея Бугакова. Один из них подрядчик обновит за 55 миллионов рублей, другой — за 55,2 миллиона.Ремонты всех трех детсадов должны начаться 1 июня и закончится к 30 сентября.