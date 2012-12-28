Красный отменили, жёлтый остался

Угроза атаки БПЛА уменьшилась, но не исчезла.

Как сообщили оперативные службы, высший красный уровень угрозы беспилотных летательных аппаратов отменён. Но на всей территории Липецкой области продолжает действовать жёлтый уровень, свидетельствующий, что БПЛА всё ещё замечают недалеко от границ региона.