После падения обломков БПЛА в Ельце случился пожар
Происшествия
Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Происшествия
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Происшествия
Новая атака на Елец: обломки БПЛА попали в жилые дома пострадала женщина
Происшествия
В небе над Липецкой областью уничтожены ещё 3 беспилотника
Происшествия
Два беспилотника самолетного типа сбиты над областью
Происшествия
Под суд пойдёт виновник ДТП, в котором изувечили 75-летнего липчанина
Происшествия
Сирены воют в Липецке третий раз за день
Происшествия
Ельчан призывают не пугаться взрывов
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Общество
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Происшествия
Жители Дачного в праздники пережили многое, а вот воды не видели ни капли
Общество
Два беспилотника самолетного типа сбиты над областью
Происшествия
Новая атака на Елец: обломки БПЛА попали в жилые дома пострадала женщина
Происшествия
В Липецкой области еще один день без оттепели
Погода в Липецке
В Липецкой области красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
Ельчан призывают не пугаться взрывов
Происшествия
Красный отменили, жёлтый остался
Происшествия
Еще одна женщина ранена в результате атаки БПЛА
Происшествия
Происшествия
122
36 минут назад

Красный отменили, жёлтый остался

Угроза атаки БПЛА уменьшилась, но не исчезла.

Как сообщили оперативные службы, высший красный уровень угрозы беспилотных летательных аппаратов отменён. Но на всей территории Липецкой области продолжает действовать жёлтый уровень, свидетельствующий, что БПЛА всё ещё замечают недалеко от границ региона.
Жёлтый уровень
0
0
0
0
4

Комментарии

Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
