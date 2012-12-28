Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Ельчан призывают не пугаться взрывов
В ближайшие часы в окрестностях города может быть громко.
Ельчан призывают с пониманием отнестись к громким звукам и сохранять спокойствие.
Кроме того, на территории Липецкой области в эти минуты действуют наивысший красный уровень воздушной угрозы.
Комментарии (1)