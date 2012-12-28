В новогодние праздники будет усилено патрулирование водоёмов

Штраф за выход на лёд — до тысячи рублей.

В новогодние праздники патрулирование липецких водоёмов будет усилено. Рыбаков и других нарушителей пугают штрафами.«Сотрудники и спасатели Управления ГО и ЧС совместно с административной комиссией и Центром ГИМС будут проводить разъяснительные работы с рыбаками и выписывать протоколы нарушителям. Напоминаем, штраф за выход на лёд — до 1000 рублей», — сообщает Управление ГО и ЧС города Липецка.