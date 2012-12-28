Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
В новогодние праздники будет усилено патрулирование водоёмов
Штраф за выход на лёд — до тысячи рублей.
«Сотрудники и спасатели Управления ГО и ЧС совместно с административной комиссией и Центром ГИМС будут проводить разъяснительные работы с рыбаками и выписывать протоколы нарушителям. Напоминаем, штраф за выход на лёд — до 1000 рублей», — сообщает Управление ГО и ЧС города Липецка.
