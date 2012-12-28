Отбой красного уровня

$78.23
€92.09
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Воздушная тревога миновала
Происшествия
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
В праздники будут чаще вывозить мусор: водителей просят не затруднять подъезд к бакам
Общество
В ДТП на дороге Липецк-Чаплыгин участвовали ещё две машины
Происшествия
«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню»: в Липецке попариться можно по цене от 450 рублей
Общество
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
Итоги года
Неделя 48
Магазинная кража года: 22-летний липчанин вывез на двух тележках 300 упаковок кофе
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$78.23
€92.09
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
Таксисту после ДТП на улице Циолковского помогали городские спасатели
Происшествия
Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Общество
В ДТП на дороге Липецк-Чаплыгин участвовали ещё две машины
Происшествия
«БМВ» ударила в бок «Гранту» и протащила несколько метров
Происшествия
Системный сбой: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде
Общество
16-ти и 18-летнего пешеходов сбила «Тойота» во дворе на Космонавтов
Происшествия
Читать все
Системный сбой: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде
Общество
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
В праздники будут чаще вывозить мусор: водителей просят не затруднять подъезд к бакам
Общество
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Североатлантический циклон плавно понижает температуру в Липецкой области
Погода в Липецке
У повторно попавшегося на пьяной езде 24-летнего водителя арестовали «десятку»
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Воздушная тревога миновала
Происшествия
Отбой красного уровня
Происшествия
Для липецких туристов заработала «горячая линия» по экзотическим болезням
Здоровье
Читать все
Происшествия
216
сегодня, 19:20
Отбой красного уровня
В Липецкой области объявлен отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА». При этом сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
0
0
0
2
1
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии