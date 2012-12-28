У повторно попавшегося на пьяной езде 24-летнего водителя арестовали «десятку»

В новогодние праздники нетрезвых за рулем будут выявлять в усиленном режиме.

В Добринском округе направлено в суд уголовное дело 24-летнего водителя, обвиняемого в повторной пьяной езде (по части первой статьи 264.1 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, молодой водитель ранее уже был привлечен к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения (по части первой статьи 12.8 КоАП), но 26 октября этого года попался на том же самом.Теперь постановлением Добринского районного суда его автомобиль «ВАЗ 21102» арестован, а самого водителя ждёт суд по уголовной статье — ему грозит до двух лет лишения свободы и лишение водительских прав на срок до трех лет.Госавтоинспекция УМВД России по Липецкий области сегодня предупредила: в новогодние праздники нетрезвых за рулем будут выявлять в усиленном режиме. Профилактическое мероприятие продлится с 31 декабря по 11 января.Cвидетелей управления транспортом в состоянии опьянения просят оставаться неравнодушными к вопросам дорожной безопасности и сообщать о нарушителях по телефонам 02 или 112.