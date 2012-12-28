Для липецких туристов заработала «горячая линия» по экзотическим болезням

Проконсультируют по вопросам вакцинации, профилактики и действий в случае заболевания за рубежом.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области сообщило о начале работы всероссийской «горячей линии» по вопросам профилактики инфекционных заболеваний в туристических поездках.«29 декабря начала работу Всероссийская «горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам профилактики инфекционных заболеваний при организации туристических поездок в период новогодних праздников, в том числе в страны с тропическим и субтропическим климатом. Туристов проконсультируют по вопросам проведения вакцинации, профилактики инфекций в период пребывания в туристических поездках, соблюдения правил санитарно-эпидемиологической безопасности при посещении стран с повышенным риском, действий в случае заболевания за рубежом», — отметили в Роспотребнадзоре.Консультирование специалистами-эпидемиологами будет проходить с 29 декабря по 31 января. Часы работы горячей линии: понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 14-00. Звонить можно в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный) b в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области по номеру 8-920-533-7582.