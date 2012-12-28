Все новости
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Общество
«БМВ» ударила в бок «Гранту» и протащила несколько метров
Происшествия
Липчанин едва не лишился глаза из-за взрыва петарды
Здоровье
16-ти и 18-летнего пешеходов сбила «Тойота» во дворе на Космонавтов
Происшествия
В Липецкой области снег и до -7
Погода в Липецке
Таксисту после ДТП на улице Циолковского помогали городские спасатели
Происшествия
Системный сбой: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде
Общество
Поссорившийся с кассиршей мужчина выстрелил в заступившегося за женщину посетителя кафе
Происшествия
В праздники будут чаще вывозить мусор: водителей просят не затруднять подъезд к бакам
Общество
В Грязях двух подростков осудили за серию краж
Происшествия
«Коробейник» из Липецка добрался до Томской области и обокрал женщину
Происшествия
Семь памятников архитектуры получили защиту от времени в Липецкой области
Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
У повторно попавшегося на пьяной езде 24-летнего водителя арестовали «десятку»
Происшествия
Североатлантический циклон плавно понижает температуру в Липецкой области
Погода в Липецке
Для липецких туристов заработала «горячая линия» по экзотическим болезням
Здоровье
Здоровье
145
сегодня, 15:46

Для липецких туристов заработала «горячая линия» по экзотическим болезням

Проконсультируют по вопросам вакцинации, профилактики и действий в случае заболевания за рубежом.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области сообщило о начале работы всероссийской «горячей линии» по вопросам профилактики инфекционных заболеваний в туристических поездках.

«29 декабря начала работу Всероссийская «горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам профилактики инфекционных заболеваний при организации туристических поездок в период новогодних праздников, в том числе в страны с тропическим и субтропическим климатом. Туристов проконсультируют по вопросам проведения вакцинации, профилактики инфекций в период пребывания в туристических поездках, соблюдения правил санитарно-эпидемиологической безопасности при посещении стран с повышенным риском, действий в случае заболевания за рубежом», — отметили в Роспотребнадзоре.

Консультирование специалистами-эпидемиологами будет проходить с 29 декабря по 31 января. Часы работы горячей линии: понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 14-00. Звонить можно в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный) b в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области по номеру 8-920-533-7582.
Новый год
Роспотребнадзор
