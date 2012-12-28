Аварийные бригады в новогодние праздники будут дежурить круглосуточно

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни возможны снегопады, заморозки и оттепели.

Во всех муниципалитетах области сформированы аварийные бригады для устранения причин перебоев водоснабжения и электроснабжения. В праздничные дни они будут дежурить круглосуточно. Об этом сообщает правительство Липецкой области.Кроме того, муниципальные и областные коммунальные службы должны обеспечить готовность спецтехники, персонала и запасов противогололёдных материалов для работы в дневное и ночное время. По прогнозам, погода в ближайшие дни будет изменчивой: возможны снегопады, заморозки и оттепели.