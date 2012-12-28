Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Аварийные бригады в новогодние праздники будут дежурить круглосуточно
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни возможны снегопады, заморозки и оттепели.
Кроме того, муниципальные и областные коммунальные службы должны обеспечить готовность спецтехники, персонала и запасов противогололёдных материалов для работы в дневное и ночное время. По прогнозам, погода в ближайшие дни будет изменчивой: возможны снегопады, заморозки и оттепели.
