Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Мошенники обманули липчанина пи покупке фаркопа на «БМВ»
А у 48-летней женщины попросили деньги в долг от имени коллеги.
63-летний липчанин пытался получить дополнительный заработок через приложение в интернете и лишился 8 500 рублей.
50-летняя жительница Грязей спасала свои сбережения и под предлогом сохранения денег отправила мошенникам 75 000 рублей.
59-летний ельчанин перевёл на «безопасный счёт» на электронный кошелёк 65 000 рублей.
А у 48-летней липчанки в соцсетях попросила деньги в долг коллега. Отзывчивая женщина заняла 10 000 рублей, как оказалось — мошенникам.
