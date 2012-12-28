Мошенники обманули липчанина пи покупке фаркопа на «БМВ»

А у 48-летней женщины попросили деньги в долг от имени коллеги.

За выходные в полицию обратились несколько жертв мошенников. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 44-летний мужчина хотел купить через сайт объявлений фаркоп на автомобиль «БМВ» и перевёл продавцу 61 000 рублей, но так ничего и не получил.63-летний липчанин пытался получить дополнительный заработок через приложение в интернете и лишился 8 500 рублей.50-летняя жительница Грязей спасала свои сбережения и под предлогом сохранения денег отправила мошенникам 75 000 рублей.59-летний ельчанин перевёл на «безопасный счёт» на электронный кошелёк 65 000 рублей.А у 48-летней липчанки в соцсетях попросила деньги в долг коллега. Отзывчивая женщина заняла 10 000 рублей, как оказалось — мошенникам.