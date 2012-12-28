Все новости
Происшествия
406
сегодня, 11:11
2

Мошенники обманули липчанина пи покупке фаркопа на «БМВ»

А у 48-летней женщины попросили деньги в долг от имени коллеги.

За выходные в полицию обратились несколько жертв мошенников. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 44-летний мужчина хотел купить через сайт объявлений фаркоп на автомобиль «БМВ» и перевёл продавцу 61 000 рублей, но так ничего и не получил.

63-летний липчанин пытался получить дополнительный заработок через приложение в интернете и лишился 8 500 рублей.

50-летняя жительница Грязей спасала свои сбережения и под предлогом сохранения денег отправила мошенникам 75 000 рублей.

59-летний ельчанин перевёл на «безопасный счёт» на электронный кошелёк 65 000 рублей.

А у 48-летней липчанки в соцсетях попросила деньги в долг коллега. Отзывчивая женщина заняла 10 000 рублей, как оказалось — мошенникам.
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
В.В.
48 минут назад
Аплодирую стоя... Прям, как в сказке про Буратино: "Пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало-бы, с-руки..." ))
Ответить
кит
сегодня, 11:26
Видно деньги заканиваются ! Раньше миллионы отправляли ,а теперь и 100 тысяч нет !
Ответить
