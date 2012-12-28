Все новости
Происшествия
516
сегодня, 09:11
2

Житель Чувашии повадился оформлять микрозаймы на липчанина

Вырученные средства подросток вложил в кпиртовалюту и игровую консоль.

43-летний липчанин стал жертвой аферы: он вдруг начал получать письма-уведомления о задолженности от микрофинансовой организации, хотя кредитов там не брал.

Мужчина обратился в полицию, которой удалось распутать преступный клубок. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в совершении мошенничества был задержан 18-летний житель Чувашии.

Данные на липчанина подросток обнаружил в Интернете и начал ими пользоваться: сначала оформил микрозайм на 65 тысяч рублей, которые истратил на приобретение игровой консоли, а затем её продал. Ещё 17 тысяч рублей дальновидный зуммер вложил в кпиртовалюту. Общий размер причинённого ущерба составил 82 тысячи рублей.

Вполне возможно, что житель Липецка был не единственной жертвой противоправных действий юноши, сейчас полиция проверяет его возможную причастность к обману других людей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», предусматривающей до 2-х лет лишения свободы. Подозреваемый отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
УМВД
мошенничество
0
1
2
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
65+
53 минуты назад
Почему такая дыра в законе и все могут оформить микро займ без личного присутствия ? Надо эти конторки запретить только Сбербанк выдаёт кредиты при личном присутствии и всё. Депутаты зря штаны протирают не состоянии принять нормальные законы .
Ответить
четкий
сегодня, 09:31
18 есть, значит поедет.
Ответить
