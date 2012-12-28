Все новости
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Происшествия
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Общество
На 12 улицах и в трех садоводчествах отключат электричество
Общество
Липчанка торговала контрафактными сигаретами: у неё конфисковали «Киа»
Происшествия
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
Жители дома на улице Бунина задыхаются от запаха краски
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Бензин снова подешевел в Липецкой области
Экономика
Леса перед Новым городом начали охранять казаки
Общество
Пьяный водитель без прав и страхового полиса хотел откупиться взяткой в 50 000 рублей
Происшествия
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Столкновение автобуса с тремя машинами блокировало движение по улице Терешковой
Происшествия
Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером
Происшествия
Птичку жалко: липецкий сокол-чеглок останется на ПМЖ в Тамбове
Общество
В Ельце на переходе сбили 36-летнюю женщину: водителя ищут
Происшествия
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Общество
Общество
363
сегодня, 14:08
4

Леса перед Новым городом начали охранять казаки

Они патрулируют Липецкое, Усманское, Плехановское и Грязинское лесничества.

К усиленному патрулированию хвойных молодняков перед Новым годом подключились казаки. Также деревья от вырубки охраняют полицейские и сотрудники лесной охраны. 

По данным Минлесхоза области,  Липецкое участковое лесничество патрулируют казаки отдельского казачьего общества Липецкой области Войскового Казачьего общества «Центральное казачье войско», Усманское лесничество — казаки из казачьего центра народной культуры «Татарский Вал», Плехановское лесничество  — казаки из станичного казачьего общества «Станица Свято – Александровская» Грязинского округа, Грязинское лесничество также патрулируют казаки.

4KtBFM7lILsNwX4E75BfsO8AQkuObwem7H4P3zouOgEwMRAAF9HIXPe5HR1dJfwZpyo6YYra8QYALo5Oixfkt0oX.jpg

За незаконную рубку деревьев на землях лесного фонда статьей 260 УК РФ предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей. Но пока ни одного случая незаконной рубки сосен в Липецкой области не выявлено.

Фото - vk.com/uprlesxoz48
1/2
Новый год
ёлка
4
0
0
1
3

Комментарии (6)

Сначала новые
Лена
27 минут назад
Лижбы что-то по-охранять
Вася
50 минут назад
А где этот новый город находится? И когда ему название дадут?
Приплыли
сегодня, 14:25
Мне ваши сосны бесплатно не нужны. ) У меня идеальная искусственная дорогая елка. Смотрится фантастически, с шишками )
а
сегодня, 14:17
почему только перед Новым ГОРОДОМ???))))
