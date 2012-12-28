Общество
Леса перед Новым городом начали охранять казаки
Они патрулируют Липецкое, Усманское, Плехановское и Грязинское лесничества.
По данным Минлесхоза области, Липецкое участковое лесничество патрулируют казаки отдельского казачьего общества Липецкой области Войскового Казачьего общества «Центральное казачье войско», Усманское лесничество — казаки из казачьего центра народной культуры «Татарский Вал», Плехановское лесничество — казаки из станичного казачьего общества «Станица Свято – Александровская» Грязинского округа, Грязинское лесничество также патрулируют казаки.
За незаконную рубку деревьев на землях лесного фонда статьей 260 УК РФ предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей. Но пока ни одного случая незаконной рубки сосен в Липецкой области не выявлено.
