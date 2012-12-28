Все новости
Происшествия
167
36 минут назад
4

Пенсионерка потеряла 1,4 миллиона рублей в результате общения с телефонными мошенниками

75-летняя жительница города стала жертвой телефонных аферистов, выманивших у неё крупную сумму денег. 

В ноябре неизвестный мужчина, представившийся сотрудником спецслужб, сообщил 75-летней липчанке по телефону что её личными данными воспользовались мошенники сбережения могут быть использованы в террористических целях, и для избежание уголовной ответственности потребовал «содействия правоохранительным органам».

На протяжении месяца женщина полностью доверяла аферистам, сообщая им информацию о своих финансах. Под предлогом «декларации» средств для защиты от иностранных преступников она передала через курьера наличные в размере 1,4 млн рублей якобы для перевода на «безопасный счёт».

Мошенники, узнав о наличии у пенсионерки ещё 1,7 млн рублей на счетах, попытались завладеть и этими деньгами. Однако на этом этапе женщина осознала обман и обратилась с заявлением в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящее время продолжается.

мошенничество
0
0
0
0
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
пора
4 минуты назад
избавляться от смартфонов!
Ответить
Женщина
7 минут назад
Мошенники могут найти подход к любому. Не застрахован никто.
Ответить
Внушаемый
19 минут назад
Уже Президент вчера сказал- как только разговор заходит о деньгах ,то сразу прерывайте разговор !Мошенники были всегда и они только совершенствуются !
Ответить
Наталья
21 минуту назад
Уже эта тема про мошенников как то под надоела.
Ответить
