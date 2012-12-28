«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Энергетики «Липецкэнерго» ликвидируют последствия сильного ветра в регионе
12 и 13 декабря по Липецкой области прошел сильный ветер, приведший к временным перерывам электроснабжения потребителей.
К оперативному реагированию на последствия непогоды готовы 61 бригада филиала: 183 специалиста и 79 единиц спецтехники. В настоящее время специалисты устраняют локальные технологические нарушения на энергообъектах после снегопада.
В распоряжении «Липецкэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые будут использованы при необходимости для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.
В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.
Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых установок и линий электропередачи (ЛЭП). Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:
1. На официальном сайте: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage. (https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage)
2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:
Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw
Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy
Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.
