Происшествия
Происшествия
Происшествия
Общество
207
31 минуту назад

Энергетики «Липецкэнерго» ликвидируют последствия сильного ветра в регионе

12 и 13 декабря по Липецкой области прошел сильный ветер, приведший к временным перерывам электроснабжения потребителей.

Специалисты «Россети Центр» - «Липецкэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей региона, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий.

К оперативному реагированию на последствия непогоды готовы 61 бригада филиала: 183 специалиста и 79 единиц спецтехники. В настоящее время специалисты устраняют локальные технологические нарушения на энергообъектах после снегопада.

В распоряжении «Липецкэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые будут использованы при необходимости для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых установок и линий электропередачи (ЛЭП). Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

1. На официальном сайте: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage. (https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage)

2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.
