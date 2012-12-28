Все новости
В России
49
сегодня, 15:12

В Совфеде утвердили повышение МРОТ с 2026 года до ₽27 093

С 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц.

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 27093 рубля с 1 января 2026 года, — передает РИА Новости.

Изменения внесены в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

Уточняется, что с 1 января 2026 года МРОТ вырастет на 20,7%. В пояснительной записке отмечается, что увеличение минимального размера оплаты труда поспособствует росту заработной платы около 4,6 млн работников.

Дополнительные расходы в связи с принятием законопроекта составят 218,5 млрд рублей. При этом треть бюджетных расходов вернется в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.

До конца 2025 года федеральный МРОТ равен 22 440 рублей, а в 2024 году он составлял 19 242 рублей.

Минимальный размер оплаты труда на 2026 год рассчитали исходя из медианной зарплаты за 2024 год — 56 443 рублей, по данным Росстата. Соотношение между величинами составило 48%. По планам правительства России, к 2030 году МРОТ в стране должен составить не менее 35 тысяч рублей.

С 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров увеличатся на 7,6%, средний размер пенсии по старости составит 27 117 рублей, заявил ранее министр финансов России Антон Силуанов. Выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал будут проиндексированы с учетом уровня инфляции за 2025 год на 6,8%.

Размер выплаты в 2026 году на первого ребенка составит 737 тысяч рублей, а на второго, если за первого не был получен материнский капитал, — 974 тысяч рублей. Более 2 трлн рублей будет направлено на жилищные программы для семей с детьми. Ключевой мерой поддержки остаются семейная ипотека и частичное погашение ипотечных кредитов на сумму 450 тыс. руб. для многодетных семей — с тремя детьми и более.
МРОТ
экономика
0
0
0
0
0

