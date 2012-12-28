Происшествия
Знакомство в больнице закончилось потерей 100 тысяч рублей
Сосед по палате помог 64-летнему мужчине восстановить банковскую карту, а потом воспользовался доступом к его счету.
Как оказалось, 64-летний мужчина давал соседу по палате свою карту для покупки продуктов, а потом ее потерял. Липчанин помог соседу восстановить карту, и при этом установил в своем телефоне банковское привязанное к ней банковское приложение.
«С сентября по ноябрь липчанин переводил с чужой карты деньги на свой счет и счет родственников. Вырученные деньги тратил по собственному усмотрению», — рассказали в областном управлении МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
