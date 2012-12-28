Знакомство в больнице закончилось потерей 100 тысяч рублей

Сосед по палате помог 64-летнему мужчине восстановить банковскую карту, а потом воспользовался доступом к его счету.



Оперативники липецкого отдела полиции №8 раскрыли кражу 100 000 рублей с банковского счета 64-летнего жителя Воловского района. В преступлении подозревается 48-летний липчанин, который несколько месяцев лечился вместе с воловцем в одной больнице.Как оказалось, 64-летний мужчина давал соседу по палате свою карту для покупки продуктов, а потом ее потерял. Липчанин помог соседу восстановить карту, и при этом установил в своем телефоне банковское привязанное к ней банковское приложение.«С сентября по ноябрь липчанин переводил с чужой карты деньги на свой счет и счет родственников. Вырученные деньги тратил по собственному усмотрению», — рассказали в областном управлении МВД.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».