Сегодня в Липецке: постараться не напиться, предательство коллег и ревность на работе
Липчан и гостей города ждут музыка танца, классика в джазовой обработке и нестареющее кино с Брюсом Уиллисом.
В Липецке днём пока ещё плюсовая температура – от +4 до +6 градусов. Зато обойдётся преимущественно без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Гагарина, 100б, 102, 102б, вл. 102в, 104, 104а;
- ул. Крупской, 3, 5, 7, 12, 14, 16;
- ул. Невского, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24/1, 26, 26а, 28;
- ул. Островского, 3, 15, 13;
- ул. Парковая, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
- ул. Суворова, 3;
- пл. Заводская, 1.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Береговой, Волжской, Вольной, Леваневского, Лермонтова, Лесопарковой, Лучистой, Новой, Новотепличной, Озёрной, Пляжной, Пришвина, Просторной, Раздольной, Санитарной, Совхозной, Ягодной, Ясной.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Ангарская, 59, 61;
- ул. Ленина, 7;
- ул. Юношеская, 50, 50а;
- Елецкое шоссе.
Выключат электричество в это же время и в садоводческих товариществах «Коммунальник», «Светлана», «Тепличное».
Пробки
В многотысячном городе затор может возникнуть на каждой улице в любую минуту. Сориентироваться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.
Не напиваться!
Сегодня празднуют Всемирный день информации (World Information Day).
А ещё сегодня – День сапожника. Что, впрочем, не означает, что нужно в праздник принять на грудь, как в поговорке про представителей этой профессии. Сапожники – представители квалифицированного труда и их пьянство - не более, чем штамп.
Музыка танца
В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) зрителей погрузят в мир завораживающих мелодий и ритмов на концерте «Танец страсти» (12+).
Зажигательные песни прозвучат исполнении талантливой солистки Липецкой филармонии Ульяны Уладовой и квинтета «Либерти» в составе: Алёна Молчанова (домра), Наталья Солдатова (домра), Станислав Сачков (баян), Владислав Богданов (контрабас) и Дмитрий Стульнев (ударные). В программе танго «Por una Cabeza» Карлоса Гарделя из кинофильма «Запах женщины», «Времена года в Буэнос Айресе», «Escualo» Астора Пьяццоллы, «Moon River» Генри Манчини из кино «Завтрак у Тиффани и многие другие яркие произведения.
Трансляция концерта
В 19:00 в Дому музыки (ул. П. Осипенко, 18) можно будет увидеть весьма необычный концерт «Русская классика в джазовых аранжировках» (12+).
Известные произведения М.Глинки, П.Чайковского, М.Мусоргсого, С.Прокофьева прозвучат в стиле Нового Орлеана. Нетрадиционный подход продемонстрируют музыканты Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова. Трансляцию из столичного концертного зала имени С.Рахманинова организуют на большом экране, а качественный профессиональный звук передадут с помощью специальной аппаратуры.
Творчество юных
В 14:00 в библиотеке им. П.И.Бартенева (ул. Ленина, 31а) состоится концерт «Мелодии души» (16+).
Своё творчество продемонстрируют студенты вокального отделения Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н.Игумнова.
А в 16:30 в детской школе искусств №2 (ул. Ильича, 18) пройдет концерт учащихся «Для наших мам!» (6+).
Выступление молодых талантов будет посвящено предстоящему Дню матери.
Поэт ветераны
В 11:00 в Областной Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) начнётся заключительный этап XIV областного фестиваля-конкурса «Поют ветераны» (12+).
Вокальные состязания пройдут в номинациях: хоровые коллективы, вокальные ансамбли, квартеты, трио, дуэты и солисты.
Битва умов
В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт музыкальный «Эрудитариум» (16+).
Пожалуй, единственное место в Липецке, где проводят вменяемые квизы – с вопросами не для выпускников ПТУ и без финансовой обдираловки участников. Приглашают команды от 2 до 7 человек. А чтобы было совсем остро, часть вопросов (и призов!) подготовили артисты Липецкого академического театра драмы им. Л.Н.Толстого и Липецкой государственной филармонии.
Театр
В 18:30 в липецком драматическом театре в (пл. Константиновой, 3) покажут полюбившийся публике комедийный спектакль «Мужской стриптиз» по пьесе липецкого автора Б. Бужора (Медведева) (18+).
Пятеро сталеваров теряют работу и чтобы хоть как-то выжить в суровом мире, решают открыть собственное стрип-шоу.
Кино
В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) можно будет посмотреть качественное кино в приятной компании. На экранах фильм «Королевство полной луны». США, 2012. Комедия, мелодрама. Режиссёр Уэс Андерсон (18+).
60-е годы XX века. Пара влюблённых подростков, живущих на острове в Новой Англии, убегает из-под присмотра взрослых. Сэм Шакаски — бойскаут, сирота, от которого отказались приемные родители, из-за своего непростого характера ставший изгоем среди других бойскаутов, и Сьюзи Бишоп — замкнутая двенадцатилетняя неуравновешенная девочка, живущая мечтами о волшебных мирах. После обнаружения пропажи местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов организует поисковый отряд. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,7. «Золотой глосус» 2013 года в номинации «Лучший фильм» (комедия или мюзикл)».
В ролях: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей.
Перейти к конкурентам
Липчане верны и благородны но 73% не исключают вероятность ухода к конкурентам своих компаний, если им предложат более выгодные условия, подсчитали результаты опроса сотрудники сервиса по поиску работу SuperJob.
Любопытно, что чем больше ежемесячный доход респондента, тем выше вероятность того, что он готов переметнуться в конкурирующий лагерь.
Категорически отрицают такую возможность лишь 8% опрошенных. Временя д`Артаньянов, которые отказали кардиналу Ришелье потому что их «не поняли бы там и плохо приняли бы здесь», похоже, скоро останутся только в кино (в книге про «Трёх мушкетёров» не было такого эпизода).
Ревность
Каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина в Липецке ревнует свои «вторые половинки» к коллегам по работе.
В SuperJob подсчитали, что среди сильного пола ревнивцев 19%, среди прекрасной половины – 16%. При этом многие научились скрывать свои чувства. Половина мужчин ревнивцев, т.е. 8% опрошенных признались, что испытывают эмоции, но молчат. Среди женщин тихой ревностью ограничиваются лишь треть – 5%.
Дорогие липчане! Жизнь стремительно несётся вперёд, только успевай следить за происходящим! Тем более, в сегодняшний праздник. Жителям Липецкой области сделать это нетрудно: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
