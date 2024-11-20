Сегодня в Липецке: постараться не напиться, предательство коллег и ревность на работе

Липчан и гостей города ждут музыка танца, классика в джазовой обработке и нестареющее кино с Брюсом Уиллисом.

В Липецке днём пока ещё плюсовая температура – от +4 до +6 градусов. Зато обойдётся преимущественно без осадков.









Сегодня празднуют Всемирный день информации (World Information Day).





А ещё сегодня – День сапожника. Что, впрочем, не означает, что нужно в праздник принять на грудь, как в поговорке про представителей этой профессии. Сапожники – представители квалифицированного труда и их пьянство - не более, чем штамп.













Музыка танца

В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) зрителей погрузят в мир завораживающих мелодий и ритмов на концерте «Танец страсти» (12+).









В 19:00 в Дому музыки (ул. П. Осипенко, 18) можно будет увидеть весьма необычный концерт «Русская классика в джазовых аранжировках» (12+).









Своё творчество продемонстрируют студенты вокального отделения Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н.Игумнова.









В 11:00 в Областной Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) начнётся заключительный этап XIV областного фестиваля-конкурса «Поют ветераны» (12+).









В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт музыкальный «Эрудитариум» (16+).









В 18:30 в липецком драматическом театре в (пл. Константиновой, 3) покажут полюбившийся публике комедийный спектакль «Мужской стриптиз» по пьесе липецкого автора Б. Бужора (Медведева) (18+).









Любопытно, что чем больше ежемесячный доход респондента, тем выше вероятность того, что он готов переметнуться в конкурирующий лагерь.









В SuperJob подсчитали, что среди сильного пола ревнивцев 19%, среди прекрасной половины – 16%. При этом многие научились скрывать свои чувства. Половина мужчин ревнивцев, т.е. 8% опрошенных признались, что испытывают эмоции, но молчат. Среди женщин тихой ревностью ограничиваются лишь треть – 5%.













С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Гагарина, 100б, 102, 102б, вл. 102в, 104, 104а;- ул. Крупской, 3, 5, 7, 12, 14, 16;- ул. Невского, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24/1, 26, 26а, 28;- ул. Островского, 3, 15, 13;- ул. Парковая, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;- ул. Суворова, 3;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Береговой, Волжской, Вольной, Леваневского, Лермонтова, Лесопарковой, Лучистой, Новой, Новотепличной, Озёрной, Пляжной, Пришвина, Просторной, Раздольной, Санитарной, Совхозной, Ягодной, Ясной.С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Ангарская, 59, 61;- ул. Ленина, 7;- ул. Юношеская, 50, 50а;Выключат электричество в это же время и в садоводческих товариществах «Коммунальник», «Светлана», «Тепличное».

Зажигательные песни прозвучат исполнении талантливой солистки Липецкой филармонии Ульяны Уладовой и квинтета «Либерти» в составе: Алёна Молчанова (домра), Наталья Солдатова (домра), Станислав Сачков (баян), Владислав Богданов (контрабас) и Дмитрий Стульнев (ударные). В программе танго «Por una Cabeza» Карлоса Гарделя из кинофильма «Запах женщины», «Времена года в Буэнос Айресе», «Escualo» Астора Пьяццоллы, «Moon River» Генри Манчини из кино «Завтрак у Тиффани и многие другие яркие произведения.

Известные произведения М.Глинки, П.Чайковского, М.Мусоргсого, С.Прокофьева прозвучат в стиле Нового Орлеана. Нетрадиционный подход продемонстрируют музыканты Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова. Трансляцию из столичного концертного зала имени С.Рахманинова организуют на большом экране, а качественный профессиональный звук передадут с помощью специальной аппаратуры.

В 14:00 в библиотеке им. П.И.Бартенева (ул. Ленина, 31а) состоится концерт «Мелодии души»

А в 16:30 в детской школе искусств №2 (ул. Ильича, 18) пройдет концерт учащихся «Для наших мам!»

Выступление молодых талантов будет посвящено предстоящему Дню матери.

Вокальные состязания пройдут в номинациях: хоровые коллективы, вокальные ансамбли, квартеты, трио, дуэты и солисты.

Пожалуй, единственное место в Липецке, где проводят вменяемые квизы – с вопросами не для выпускников ПТУ и без финансовой обдираловки участников. Приглашают команды от 2 до 7 человек. А чтобы было совсем остро, часть вопросов (и призов!) подготовили артисты Липецкого академического театра драмы им. Л.Н.Толстого и Липецкой государственной филармонии.

Пятеро сталеваров теряют работу и чтобы хоть как-то выжить в суровом мире, решают открыть собственное стрип-шоу.

В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) можно будет посмотреть качественное кино в приятной компании. На экранах фильм «Королевство полной луны». США, 2012. Комедия, мелодрама. Режиссёр Уэс Андерсон

60-е годы XX века. Пара влюблённых подростков, живущих на острове в Новой Англии, убегает из-под присмотра взрослых. Сэм Шакаски — бойскаут, сирота, от которого отказались приемные родители, из-за своего непростого характера ставший изгоем среди других бойскаутов, и Сьюзи Бишоп — замкнутая двенадцатилетняя неуравновешенная девочка, живущая мечтами о волшебных мирах. После обнаружения пропажи местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов организует поисковый отряд. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,7. «Золотой глосус» 2013 года в номинации «Лучший фильм» (комедия или мюзикл)».

Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей.

Липчане верны и благородны но 73% не исключают вероятность ухода к конкурентам своих компаний, если им предложат более выгодные условия, подсчитали результаты опроса сотрудники сервиса по поиску работу SuperJob.

Категорически отрицают такую возможность лишь 8% опрошенных. Временя д`Артаньянов, которые отказали кардиналу Ришелье потому что их «не поняли бы там и плохо приняли бы здесь», похоже, скоро останутся только в кино (в книге про «Трёх мушкетёров» не было такого эпизода).

Каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина в Липецке ревнует свои «вторые половинки» к коллегам по работе.

81% мужчин и 84% женщин утверждают, что ревность к коллегам вторых половин для них не свойственна: «Доверяю!»; «Не дает повода»; «Если не веришь, зачем продолжать совместную жизнь?!»