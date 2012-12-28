Говорит Липецк
Доступа к каким сайтам вам не хватает при отключении интернета?
В числе названных горожанами: видеохостинг, сайты соцсетей и мессенджеры.
Молодым людям не хватает соцсетей и мессенджеров. Люди среднего возраста говорили, что им нужен YouTube, а также вспомнили о трудностях при платежах картами. Старшему поколению отсутствие интернета никак не мешает.
Нам даже встретились несколько человек, которые заявили, что не пользуются интернетом и прекрасно без него живут.
Комментарии (2)