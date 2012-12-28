Доступа к каким сайтам вам не хватает при отключении интернета?

В числе названных горожанами: видеохостинг, сайты соцсетей и мессенджеры.

Уже несколько месяцев во время воздушных тревог отключают мобильный интернет. Мы спросили липчан, доступа к каким ресурсам им не хватает в такие часы?Молодым людям не хватает соцсетей и мессенджеров. Люди среднего возраста говорили, что им нужен YouTube, а также вспомнили о трудностях при платежах картами. Старшему поколению отсутствие интернета никак не мешает.Нам даже встретились несколько человек, которые заявили, что не пользуются интернетом и прекрасно без него живут.