«По пути на «ДП-6» страшная тьма, работать невозможно!»
Общество
«Author Development» начнет строить на Опытной ЖК «Ботаника»
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Липецкая вечЁрка: сын зарезал мать, езда по встречке и что там с «Петропарком»
Общество
Энергетики застряли с перекладкой теплосети на улице Московской
Общество
Неустановленный мужчина погиб у «Европы» на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Общество
Геральдика на улицах Липецка
Общество
За застреленного краснокнижного лебедя житель области получил год исправительных работ
Происшествия
В Липецкой области потеплеет до +13
Погода в Липецке
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Общество
Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Происшествия
Ехавшего по встречной полосе на Нижней Логовой водителя нашли
Происшествия
В 27 микрорайоне внепланово отключили холодную воду
Общество
Какая боль….
Спорт
В районах Коровино и Сырское отключат холодную воду
Общество
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Происшествия
В Елецком районе изъяли крупную партию марихуаны
Происшествия
Выходные в Липецке: «Мистер и мисс студенчество», танцы целый день
Общество
Неустановленный мужчина погиб у «Европы» на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
Общество
171
32 минуты назад
7

В 27 микрорайоне внепланово отключили холодную воду

Семь улиц в 27 микрорайоне остались сегодня, 22 ноября, без холодной воды остались жители семи улиц – внеплановые аварийные работы продлятся до их завершения, предупредили в «РВК-Липецк».

Подача холодной воды ограничена в домах №№ 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 по улице Катукова, №№ 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 11а по улице Кривенкова, № 1 по улице Москаленко, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19 по улице Шуминского, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 по улице Белана, №№ 36, 38, 40,42а, 44, 44а, 46, 48, 50, 52 по улице Стаханова.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
2
1
2
0
0

Комментарии (7)

Сначала новые
Я
4 минуты назад
Отключили не только холодную,но и горячую. Каждый день нам что-то отключают, то свет,то воду. Неделю назад почти сутки сидели без какой-либо воды и вот опять.
Ответить
Галина
5 минут назад
В прошлое отключение заранее не предупредили, в выходной не было воды с 20.00 до 6.00 следующего дня. И опять в выходной у них прорывается, в рабочий день всё норм. Почему не предупреждают заранее, никакой организации. Необходимо обратить на это внимание, на свинское отношение к людям!!!
Ответить
Гость
9 минут назад
Катукова Нету горячей и холодной воды Подскажите сегодня воду дадут???
Ответить
Галина
14 минут назад
Хорошавина 2 тоже нет воды
Ответить
Житель потемок
14 минут назад
Горячей воды то почему нет? Сколько можно??? Второй раз за неделю
Ответить
Житель района.
17 минут назад
А в доме Хорошавина 12 просто так за компанию отключили?
Ответить
Садовод
23 минуты назад
Гербом Липецка кроме липы (липовые подрядчики, липовое качество работ, липовая работа УК и т.п.) должен стать Тришкин кафтан
Ответить
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
