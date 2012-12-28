В 27 микрорайоне внепланово отключили холодную воду

Семь улиц в 27 микрорайоне остались сегодня, 22 ноября, без холодной воды остались жители семи улиц – внеплановые аварийные работы продлятся до их завершения, предупредили в «РВК-Липецк».