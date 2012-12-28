Геральдика на улицах Липецка

Очередную серию проекта «Что там внутри?» мы сняли о гербах Липецка и области. Если присмотреться, то гербов в Липецке очень много. Их можно увидеть и под ногами, и на крышах домов.Причем самые разные: только у Липецка три герба, а еще есть герб Липецкой области и даже РСФСР.