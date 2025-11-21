Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Происшествия
53 минуты назад
Не устоял перед соблазном и вовлек в преступление друга: полицейские раскрыли кражу мопеда и электровелосипеда
Молодой липчанин положил глаз на технику знакомого и забрался ночью в его двор вместе с товарищем.
Как выяснили полицейские, один из задержанных знаком с 25-летним владельцем техники и решил украсть его мопед. Ночью вместе с приятелем он забрался во двор знакомого и вместе с мопедом прихватил еще и электровелосипед. Технику друзья отогнали в гараж одного из них. Ущерб от кражи оценен в 70 тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной группой лиц, с причинением значительного ущерба потерпевшему», — рассказали в областном управлении МВД. Техника уже возвращена владельцу.
