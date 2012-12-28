Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
сегодня, 11:25
«В подвале уже две недели стоят фекалии»
Коммунальщики советуют жильцам следить за тем, что он смывают в канализацию.
«В подвале уже две недели стоят фекалии. Течь не устраняется, подвал не осушают, опарыши, черви, мошки, зловонный запах уже в квартирах. Управляющая компания никак не реагирует», — рассказала липчанка GOROD48.
В УК «Парус» GOROD48 сообщили, что прочистили канализацию вчера, 20 ноября. От ее содержимого подвал еще очищается.
— Жильцы бы поменьше пихали в трубы всякую дрянь! — в сердцах посоветовала сотрудница управляющей компании.
