Коммунальщики советуют жильцам следить за тем, что он смывают в канализацию.

Подвал дома № 75 по улице Московской затоплен содержимым канализации. По словам одной из жительниц дома, все жалобы на коммунальное бедствие оказались бесполезными.«В подвале уже две недели стоят фекалии. Течь не устраняется, подвал не осушают, опарыши, черви, мошки, зловонный запах уже в квартирах. Управляющая компания никак не реагирует», — рассказала липчанка GOROD48.В УК «Парус» GOROD48 сообщили, что прочистили канализацию вчера, 20 ноября. От ее содержимого подвал еще очищается.— Жильцы бы поменьше пихали в трубы всякую дрянь! — в сердцах посоветовала сотрудница управляющей компании.