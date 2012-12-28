Бензин снова дешевел в Липецкой области

Цены на бензин по данным мониторинга снижались четвертую неделю подряд.





Падение цен на бензин ускорилось на прошлой неделе — в среднем они снизились на 0,5% против 0,1% неделей ранее. Вместе с тем, продолжали дорожать дизтопливо и бензин премиальной марки. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо с 11 по 17 ноября.Цена на бензин в целом за последнюю неделю снизилась на 0,5 % и составила 64,17 рубля за литр против 64,52 рубля неделей ранее. Бензин АИ-92 подешевел на 0,7%, его стоимость составила 60,86 рубля (на 10 ноября — 61,32 рубля за литр). На 0,4% подешевел бензин марки АИ-95 – с 66,30 рубля до 66,02 рубля.Вместе с тем, бензин премиальной марки АИ-98 подорожал на 0,2%, или 20 копеек, с 89,12 рубля до 89,32 рубля за литр. Цена на дизельное топливо также выросла на 0,2%: с 71,38 рубля до 71,51 рубля за литр.