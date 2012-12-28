Все новости
За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения
Общество
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Общество
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: рок-хиты, бесплатная помощь юриста и самые высокие зарплаты ноября
Общество
9-летний мальчик попался на краже из дачного домика: он стащил роутер
Происшествия
56-летний тренер пожалел, что не мог сам выйти на паркет
Спорт
Липчане переводят деньги своим друзьям, а те – мошенникам
Происшествия
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
«Мерседес» и «Датсун» столкнулись на Студёновской: пострадала женщина
Происшествия
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
Общество
Ельчанин перевел мошенникам 1 263 000 рублей
Происшествия
Происшествия
390
сегодня, 11:12

Ельчанин перевел мошенникам 1 263 000 рублей

Парня напугали тем, что заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи.

19 ноября в Липецкой области в полицию обратились три жертвы телефонных мошенников.

Ельчанину ещё 3 ноября позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником сотового оператора и сообщил: заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, после этого парень продиктовал собеседнику код из SMS-сообщения.

Потом к обману подключились сотрудники «Госуслуг» с новой легендой: якобы мошенники взломали личный кабинет ельчанина и воспользовались его данными для оформления кредитов. После этого позвонил «сотрудник Центрального банка России» и подтвердил: мошенники пытаются оформить кредиты и это нужно срочно предотвратить — самому взять кредит и перевести деньги на «безопасный счёт». В результате ельчанин оформил несколько кредитов и все деньги перевёл на указанные ему счета. Всего парень лишился 1 263 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Липецке 70-летняя пенсионерка 15 ноября также попыталась аннулировать заявку на кредит и по просьбе некого «благотворительного фонда» отправила мошенникам 150 000 рублей.

А 64-летний житель Липецкого округа с 17 по 19 ноября перевёл на «безопасный счёт» 790 000 рублей.
