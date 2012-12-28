Ельчанин перевел мошенникам 1 263 000 рублей

Парня напугали тем, что заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи.

19 ноября в Липецкой области в полицию обратились три жертвы телефонных мошенников.Ельчанину ещё 3 ноября позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником сотового оператора и сообщил: заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, после этого парень продиктовал собеседнику код из SMS-сообщения.Потом к обману подключились сотрудники «Госуслуг» с новой легендой: якобы мошенники взломали личный кабинет ельчанина и воспользовались его данными для оформления кредитов. После этого позвонил «сотрудник Центрального банка России» и подтвердил: мошенники пытаются оформить кредиты и это нужно срочно предотвратить — самому взять кредит и перевести деньги на «безопасный счёт». В результате ельчанин оформил несколько кредитов и все деньги перевёл на указанные ему счета. Всего парень лишился 1 263 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Липецке 70-летняя пенсионерка 15 ноября также попыталась аннулировать заявку на кредит и по просьбе некого «благотворительного фонда» отправила мошенникам 150 000 рублей.А 64-летний житель Липецкого округа с 17 по 19 ноября перевёл на «безопасный счёт» 790 000 рублей.