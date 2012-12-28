Все новости
Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты» и «КамАЗа» на тамбовской трассе
Происшествия
Квартира по цене кодового слова: мошенники оставили пенсионерку без жилья
Происшествия
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: упавший с моста, в лифте с кирпичом и любовная драма
Общество
Ночью в Липецкой области объявлялась воздушная тревога
Происшествия
Оштрафованы оба: женщина и ее сосед оскорбляли друг друга в «Одноклассниках»
Происшествия
Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат электричество
Общество
В Липецкой области ночные заморозки до -5
Погода в Липецке
В частном секторе Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Общество
293
42 минуты назад
4

Первый снег пришел с северных районов Липецкой области

Но снежинки долго не задерживаются на земле, тают практически сразу.

Сегодня первый снежок посыпал вместе с дождем в Становлянском, Измалковском, Елецком районах, и а также в самом Ельце. Идет снежок и в Лебедяни. Наблюдали редкие снежинки и в Липецке.




 




Снежок идет вперемешку с дождем и тут же тает.

Но многие успевают его запечатлеть его на смартфоны и выложить в соцсети.

Фото: vk.com/my_iz_yelets
снег
0
0
0
4
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Юбилейная
16 минут назад
как быстро прошёл 2025 год, я ещё очень помню прошлую зиму, уже опять зима а скоро уже 2026...
Ответить
Жёлтые Пески
19 минут назад
А снег идет.
Ответить
Михаил
21 минуту назад
Жаль не удалось слепить снежную бабу
Ответить
Дед
27 минут назад
Еще надоест
Ответить
