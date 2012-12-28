Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
Общество
293
42 минуты назад
4
Первый снег пришел с северных районов Липецкой области
Но снежинки долго не задерживаются на земле, тают практически сразу.
Снежок идет вперемешку с дождем и тут же тает.
Но многие успевают его запечатлеть его на смартфоны и выложить в соцсети.
Фото: vk.com/my_iz_yelets
0
0
0
4
0
Комментарии (4)