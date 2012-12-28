Все новости
С моста на улице Терешковой в лог упал мужчина
Происшествия
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке
Общество
Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты» и «КамАЗа» на тамбовской трассе
Происшествия
Новолипчан к 6-й доменной печи будут возить шатлы комбината
Общество
Жительница Лебедяни родила в машине скорой по пути в липецкий роддом
Здоровье
Четыре человека пострадали в столкновении «Лады» и «Киа» в Задонском районе
Происшествия
В Грязинском районе опрокинулась фура
Происшествия
«Отопление включают на день-два»
Общество
«Липовка вся в мусоре и никто не чистит ее»
Общество
«Отопление включают на день-два»
Общество
Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества
Общество
Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты» и «КамАЗа» на тамбовской трассе
Происшествия
Ночью в Липецкой области объявлялась воздушная тревога
Происшествия
В частном секторе Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
Происшествия
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Квартира по цене кодового слова: мошенники оставили пенсионерку без жилья
Происшествия
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Желтый уровнь опасности объявлен в области
Происшествия
123
19 минут назад

Квартира по цене кодового слова: мошенники оставили пенсионерку без жилья

Липчанка стала жертвой масштабной аферы, лишившись квартиры и 3,5 миллионов рублей. Схема мошенничества была многоходовой и тщательно спланированной. Хотя и не новой.

Липчанке позвонил неизвестный, и представившись сотрудником телеком-компании, выманил у женщины данные СНИЛСа и коды доступа к ее аккаунту на Госуслугах.

Спустя двое суток женщине уже позвонил лже-помощник военного прокурора. Он заявил, что ее данные использовали для сбора средств в пользу недружественного государства, и для доказательства невиновности потребовал строго следовать инструкциям. Женщина согласилась.

Позже ей сообщили, что мошенники якобы оформили на ее квартиру документы на продажу. Чтобы «спасти» жилье, пенсионерка пошла на фиктивную сделку по «повторной продаже» с навязанным риелтором. После продажи квартиры за 3,7 млн рублей и выплаты комиссии, у нее на руках осталось 3,5 млн рублей.

Эти деньги у нее забрал курьер, назвавший кодовое слово «пуговица». Он представился доверенным лицом «адвоката», который должен был «проверить» законность средств. После этого все контакты прервались, а новые владельцы квартиры потребовали ее освободить.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
