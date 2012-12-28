Квартира по цене кодового слова: мошенники оставили пенсионерку без жилья

Липчанка стала жертвой масштабной аферы, лишившись квартиры и 3,5 миллионов рублей. Схема мошенничества была многоходовой и тщательно спланированной. Хотя и не новой.

Липчанке позвонил неизвестный, и представившись сотрудником телеком-компании, выманил у женщины данные СНИЛСа и коды доступа к ее аккаунту на Госуслугах.Спустя двое суток женщине уже позвонил лже-помощник военного прокурора. Он заявил, что ее данные использовали для сбора средств в пользу недружественного государства, и для доказательства невиновности потребовал строго следовать инструкциям. Женщина согласилась.Позже ей сообщили, что мошенники якобы оформили на ее квартиру документы на продажу. Чтобы «спасти» жилье, пенсионерка пошла на фиктивную сделку по «повторной продаже» с навязанным риелтором. После продажи квартиры за 3,7 млн рублей и выплаты комиссии, у нее на руках осталось 3,5 млн рублей.Эти деньги у нее забрал курьер, назвавший кодовое слово «пуговица». Он представился доверенным лицом «адвоката», который должен был «проверить» законность средств. После этого все контакты прервались, а новые владельцы квартиры потребовали ее освободить.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.