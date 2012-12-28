17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке
Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества
Общество
129
50 минут назад
1
Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества
Липецкую область с рабочим визитом посетил посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник. На встрече с губернатором Игорем Артамоновым обсуждена динамика внешнеторгового оборота Беларуси и Липецкой области и дальнейшее развитие взаимодействия.
«Мы с губернатором договорились формировать дорожную карту с тем, чтобы за каждым направлением сотрудничества был закреплён конкретный исполнитель. Это достаточно большой пласт, который включает вопросы от поставки транспорта до культурных взаимоотношений между Беларусью и Липецкой областью», — прокомментировал итоги разговора Александр Рогожник.
«Договорились с Александром Николаевичем не просто наращивать товарооборот, а активно браться за новые совместные проекты, например в сферах жилищного и дорожного строительства. Уверен, что выведем наше партнёрство на принципиально новый уровень. Для этого есть и возможности, и желание», — сообщил по итогам встречи Игорь Артамонов.
Сотрудничество между Липецкой областью и Республикой Беларусь, являющейся одним из ведущих торговых партнёров региона, активно развивается. По данным правительства региона, в 2024 году взаимный товарооборот вырос на 10,7%.
Основу липецкого экспорта в Беларусь составляют чёрные металлы, готовые корма для животных, механическое оборудование, напитки. В свою очередь регион закупает в республике удобрения, оборудование, изделия из чёрных металлов, древесину и дорожно-строительную технику.
Сотрудничество получает новые импульсы. Так, недавний визит делегации Липецкой области на выставку «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске открыл перспективы для кооперации в высокотехнологичных сферах. Активно развивается аграрное направление — подписан меморандум между профильными министерствами, а липецкие предприниматели успешно представили свою продукцию на специализированной выставке «Белагро-2025».
3
0
0
0
1
Комментарии (1)