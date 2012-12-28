Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества

Липецкую область с рабочим визитом посетил посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник. На встрече с губернатором Игорем Артамоновым обсуждена динамика внешнеторгового оборота Беларуси и Липецкой области и дальнейшее развитие взаимодействия.



На встрече подтверждена взаимная заинтересованность в сохранении набранного темпа партнерства и выводе его на ещё более высокий уровень, развивая как традиционные, так и новые направления сотрудничества.«Мы с губернатором договорились формировать дорожную карту с тем, чтобы за каждым направлением сотрудничества был закреплён конкретный исполнитель. Это достаточно большой пласт, который включает вопросы от поставки транспорта до культурных взаимоотношений между Беларусью и Липецкой областью», — прокомментировал итоги разговора Александр Рогожник.«Договорились с Александром Николаевичем не просто наращивать товарооборот, а активно браться за новые совместные проекты, например в сферах жилищного и дорожного строительства. Уверен, что выведем наше партнёрство на принципиально новый уровень. Для этого есть и возможности, и желание», — сообщил по итогам встречи Игорь Артамонов.Сотрудничество между Липецкой областью и Республикой Беларусь, являющейся одним из ведущих торговых партнёров региона, активно развивается. По данным правительства региона, в 2024 году взаимный товарооборот вырос на 10,7%.Основу липецкого экспорта в Беларусь составляют чёрные металлы, готовые корма для животных, механическое оборудование, напитки. В свою очередь регион закупает в республике удобрения, оборудование, изделия из чёрных металлов, древесину и дорожно-строительную технику.Сотрудничество получает новые импульсы. Так, недавний визит делегации Липецкой области на выставку «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске открыл перспективы для кооперации в высокотехнологичных сферах. Активно развивается аграрное направление — подписан меморандум между профильными министерствами, а липецкие предприниматели успешно представили свою продукцию на специализированной выставке «Белагро-2025».