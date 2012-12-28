Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
С моста на улице Терешковой в лог упал мужчина
Происшествия
«Не выбрасывайте кирпич! С ним в лифте ездит ребенок малого веса…»
Общество
Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал
Происшествия
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Общество
В 27-м автобусе отвалилась пассажирское кресло
Общество
Новолипчан к 6-й доменной печи будут возить шатлы комбината
Общество
30 человек эвакуировали из-за пожара на улице Ильича
Происшествия
Завтра утром дороги в Липецке начнут посыпать песком и солью
Общество
В Грязинском районе опрокинулась фура
Происшествия
Читать все
«Липовка вся в мусоре и никто не чистит ее»
Общество
Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке
Общество
«Отопление включают на день-два»
Общество
Маленькой Мирославе из Ельца нужна помощь
Общество
Лесники освободили дорогу от поваленного ветром дерева
Общество
В Липецкой области пройдут дожди с мокрым снегом
Погода в Липецке
Угонщик «ВАЗа» по пути врезался в стоящий на обочине грузовик «МАН»
Происшествия
Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества
Общество
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Желтый уровнь опасности объявлен в области
Происшествия
Читать все
Общество
129
50 минут назад
1

Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества

Липецкую область с рабочим визитом посетил посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник. На встрече с губернатором Игорем Артамоновым обсуждена динамика внешнеторгового оборота Беларуси и Липецкой области и дальнейшее развитие взаимодействия.

На встрече подтверждена взаимная заинтересованность в сохранении набранного темпа партнерства и выводе его на ещё более высокий уровень, развивая как традиционные, так и новые направления сотрудничества.

«Мы с губернатором договорились формировать дорожную карту с тем, чтобы за каждым направлением сотрудничества был закреплён конкретный исполнитель. Это достаточно большой пласт, который включает вопросы от поставки транспорта до культурных взаимоотношений между Беларусью и Липецкой областью», — прокомментировал итоги разговора Александр Рогожник.

«Договорились с Александром Николаевичем не просто наращивать товарооборот, а активно браться за новые совместные проекты, например в сферах жилищного и дорожного строительства. Уверен, что выведем наше партнёрство на принципиально новый уровень. Для этого есть и возможности, и желание», — сообщил по итогам встречи Игорь Артамонов.

Сотрудничество между Липецкой областью и Республикой Беларусь, являющейся одним из ведущих торговых партнёров региона, активно развивается. По данным правительства региона, в 2024 году взаимный товарооборот вырос на 10,7%.

Основу липецкого экспорта в Беларусь составляют чёрные металлы, готовые корма для животных, механическое оборудование, напитки. В свою очередь регион закупает в республике удобрения, оборудование, изделия из чёрных металлов, древесину и дорожно-строительную технику.

Сотрудничество получает новые импульсы. Так, недавний визит делегации Липецкой области на выставку «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске открыл перспективы для кооперации в высокотехнологичных сферах. Активно развивается аграрное направление — подписан меморандум между профильными министерствами, а липецкие предприниматели успешно представили свою продукцию на специализированной выставке «Белагро-2025».
республика Беларусь
3
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
666
10 минут назад
Своих хозяйственников под нож, а с чужими будем договариваться, пусть торгуют
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить