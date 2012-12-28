Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Оказалось, что ассенизаторская компания заключила договор с «РВК» на слив нечистот в колодец у жилых домов.
«Вонь стоит такая, что просто ужас! На вопрос, на каком основании происходит слив отходов, смеются и говорят, что у них есть разрешение. 20 лет живем такого не было! А сейчас якобы есть разрешение на слив в частном секторе!», — возмущаются горожане.
GOROD48 не раз рассказывал об этой общей для Липецка проблеме: в феврале горожане заметили черных ассенизаторов в поселке Дачный, в начале июня горожане жаловались на слив фекалий возле Товарного проезда, в конце лета нечистоты сливали у Студеновского кладбища. С начала года областное министерстве природных ресурсов и экологии приняло девять жалоб на слив нечистот в канализационные коллекторы. За такое деяние грозит штраф в сумме около 2 000 рублей.
Однако в случае Матырского слив происходит на законных основаниях. В «РВК-Липецк» нам рассказали, что прием сточных вод в указанной точке осуществляется на основании заключенного с компанией договора водоотведения. Указанная точка находится на отдаленном расстоянии от жилых домов.
