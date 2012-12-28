Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик
Общество
У двери подъезда заметили лису
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Паровозик» из пяти машин собрал 22-летний водитель на елецкой трассе
Происшествия
В Липецке продлен маршрут электробуса №10
Общество
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
25-летний липчанин хотел получить заказное письмо и лишился 635 тысяч рублей
Происшествия
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
Общество
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
Читать все
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
Три БПЛА сбиты вечером в области
Происшествия
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
Помог вытащить кошку, а потом обокрал
Происшествия
«Паровозик» из пяти машин собрал 22-летний водитель на елецкой трассе
Происшествия
34-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 170 000 рублей
Происшествия
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
«Трубы остаются ледяными, а скоро зима!»: в своей беде несколько семей винят «Военторг»
Общество
Отбой красного уровня, желтый сохраняется
Общество
Читать все
Общество
754
сегодня, 13:36
10

Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин

Оказалось, что ассенизаторская компания заключила договор с «РВК» на слив нечистот в колодец у жилых домов.

Жители улиц Надежды и Земляничной в Матырском заметили, что в канализационный колодец рядом с их домами ассенизаторы сливают нечистоты.

«Вонь стоит такая, что просто ужас! На вопрос, на каком основании происходит слив отходов, смеются и говорят, что у них есть разрешение. 20 лет живем такого не было! А сейчас якобы есть разрешение на слив в частном секторе!», — возмущаются горожане.

GOROD48 не раз рассказывал об этой общей для Липецка проблеме: в феврале горожане заметили черных ассенизаторов в поселке Дачный, в начале июня горожане жаловались на слив фекалий возле Товарного проезда, в конце лета нечистоты сливали у  Студеновского кладбища. С начала года областное министерстве природных ресурсов и экологии приняло девять жалоб на слив нечистот в канализационные коллекторы. За такое деяние грозит штраф в сумме около 2 000 рублей.

Однако в случае Матырского слив происходит на законных основаниях. В «РВК-Липецк» нам рассказали, что прием сточных вод в указанной точке осуществляется на основании заключенного с компанией договора водоотведения. Указанная точка находится на отдаленном расстоянии от жилых домов.
ассенизаторская машина
1
1
4
0
2

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ануфрий Изпупочный
15 минут назад
Нет садовых домиков - нет нечистот. Нет нечистот - нечего возить и сливать. Нечего сливать - нет запахов. Все просто.
Ответить
1 часть
28 минут назад
"кто виноват": вот вам ещё одно доказательство, что города -- это не так уж и хорошо и чем больше город, тем больше не хорошо. Полмиллиона надо 1)обогреть, 2)накормить 3)увезти, то что на*кали_
Ответить
я
37 минут назад
Кака-кала опасный груз. Лицензия на перевозку нужна. А эта разливайка без знака "опасный груз". Наверно и документов нету на перевозку.
Ответить
Местный
44 минуты назад
Хороший бизнес. 7 лет просим провести канализацию и воду по Ромашковой. Денег нет, отвечает администрация. Теперь они вообще никогда не проведут. Выгодно что бы мы откачку заказывали. Словами нормальными это не передать.
Ответить
повезло
46 минут назад
нюхайте,родиной пахнет.умеют только стучать и на коленях просить.
Ответить
я
47 минут назад
Пожалуй копать надо в сторону несоответствия площадки слива всяким снипам-хрипам. Эти рвк уху ели.
Ответить
Юрист
52 минуты назад
ИНН компании в студию, а дальше будет еще интересней.
Ответить
Вася
сегодня, 13:52
Только и можете что снимать видео да жаловаться. Не даёте людям работать.
Ответить
Партработник
сегодня, 13:47
А как РВК конторлирует количество слитого?
Ответить
я
35 минут назад
РВК - концессионер, временщик. Он поток денег на счёт контролирует. Зачем ему какое-то слитое.
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить