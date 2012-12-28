Бензин дешевел, солярка дорожала

Кроме дизтоплива выросли за неделю цены на бензин премиальной марки, тогда как две оставшиеся марки бензина стали дешевле.



В Липецкой области вторую неделю подряд снижались цены на бензин. В среднем бензин в регионе подешевел сразу на 1 рубль 08 копеек, или 1,6% против падения цены на 0,4% неделей ранее — такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо с 28 октября по 5 ноября (с учетом праздничных дней).Цена на бензин в целом за последнюю неделю снизилась на 1,6 % и составила 64,55 рубля за литр против 65,63 рубля неделей ранее. Бензин АИ-92 подешевел на 1,4% или 84 копейки, его стоимость составила 61,35 рубля (на 27 октября — 62,19 рубля за литр). Заметнее всего, на 2% подешевел бензин марки АИ-95 — с 67,70 рубля до 66,34 рубля.Вместе с тем, бензин премиальной марки АИ-98 подорожал, как и неделей ранее, на 0,5%, с 88,58 рубля до 89,02 рубля за литр. Цена на дизельное топливо также выросла на 0,3%: с 70,74 рубля до 70,95 рубля за литр.