Экономика
82
18 минут назад
2
Бензин дешевел, солярка дорожала
Кроме дизтоплива выросли за неделю цены на бензин премиальной марки, тогда как две оставшиеся марки бензина стали дешевле.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю снизилась на 1,6 % и составила 64,55 рубля за литр против 65,63 рубля неделей ранее. Бензин АИ-92 подешевел на 1,4% или 84 копейки, его стоимость составила 61,35 рубля (на 27 октября — 62,19 рубля за литр). Заметнее всего, на 2% подешевел бензин марки АИ-95 — с 67,70 рубля до 66,34 рубля.
Вместе с тем, бензин премиальной марки АИ-98 подорожал, как и неделей ранее, на 0,5%, с 88,58 рубля до 89,02 рубля за литр. Цена на дизельное топливо также выросла на 0,3%: с 70,74 рубля до 70,95 рубля за литр.
0
0
0
0
1
Комментарии (2)