Общество
398
сегодня, 18:53
1

На Соколе — большое отключение холодной воды

Кроме Сокола без холодной воды 10 ноября из-за ремонтных работ останутся часть улиц 8 микрорайона, Манежа и центра города, сообщили в «РВК-Липецк». 


С 10;00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 42 по улице Терешковой, №№ 30/4, 34, 34/5, 38, 40 по улице Циолковского, №№ 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 3, 3а, 4а, 4а стр. 1, 4а/1, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 31а, 31б, 31в, 33, 33а, 33б, 35, стр. 39 по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 по улице Лутова, № 91 по улице Фрунзе, №№ 2а, 4в по улице Неделина, №№ 19, 21, 23, 25 по улице Скороходова. 

Также в это время из-за ремонтных работ воду отключат на Соколе — в домах:

- №№ 1, 1 стр.1, вл. 1, 1а, 1а стр.1, 1а стр.7, вл.7, вл. 8а, вл. 8б, 9, 10 вл.5, стр.10б, 12, вл.14а, вл. 33, вл. 33 стр.1, 33 стр.1, 111 по улице Клары Цеткин;

- №№ 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5а, 5б, 7а по улице Энгельса;

- №№ 1а, 1а к.2, 1б, 1в, 1в/2, стр.1д, 1ж, стр.1к, 2а, 2б, 2в, 3а стр.1, 3а стр.2, вл. 3б, вл. 4в, 4д, 6а, 6б, вл.6в, 6г, 6е, 8а, 8б, стр.8б, 10а, 10а стр.1, вл.10а, 10б, вл. 31 по улице Римского-Корсакова;

- №№ 93а, 99, 99б, 101, 101а, 101/1, 102, 101б, вл.103, 105 стр.1 ,107д, 105/2, 105/1, 107в, 105а, 109, 109а, 111/1, 113г, 113в, 111г, 111д, 111вл.1, 111вл.2, 111 вл.3, 109г, 109в, 111а, 111б, 111а стр.1, 115б, 111в, стр.115/3, стр.115а/1, 115/7, 109д, вл.109д, 109м, 109е, 113а, 113 стр.1, 109к, 111, 111 лит.г, 111 стр.4, 111 стр.2, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115/6, 115/4, 115ж, 121а, 117, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, стр.119е к.1, 126б, 127а, 128 стр.1, вл.129/2, вл.129/3, вл.129, вл.129а, вл.129/4, 128, 128 стр.1, 131 стр.1, 131а, стр.131б, вл.131в, вл.130, 130, 130а стр.1, 130а, вл.133а, вл.132/1, стр.133б, 130б, вл.130 вл.132, вл.132а, вл.134, 134а, 136, 136 стр.1, 138, 140 по улице Ковалева;

- №№ 1, вл.1, 1 стр.1, 1/1, 1а, 1б, 1д, 1е, 1к, 1л, 2, 2б, 3, 3а, 3б, 3б/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 9/1, 9а, 9а/1, 9в, 10, 13, 13а, 15 на площади Заводской;

- №№ 1а, 1а/1, 1а/2, 32, 32а, стр.32 по улице Дружбы;

- №№ 2, 3, 4, 6, 8 по улице Франко;

- №№ 1, 1а, 2, 3 по улице Курако;

- №№ 1, 2, 3, 4 по улице Челюскинцев;

- №№ 1, 2, 3, 4 в переулке Больничном;

- №№ 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, стр.4, 5, 6, 7, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 39а, 39а литр, 41, 41а, 41а к.1, 43, 45, 47 по улице 40 лет Октября;

- №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой;

- №№ 1, 2, 3, 5 по улице Кутузова;

- №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8/1, 8г, 8д, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 17/2, 17б, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 43, 54, 56, 58, 60, 76, 78, 80, 82 по улице Ушинского;

- №№ 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 12а, 13, 14а по улице Газина;

- № 1 на площади Горского;

- №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 по улице Аксакова;

- №№ 1, 3, 4 по улице Смыслова;

- № 7а по улице Брюллова;

- №№ 1а, 2, 4 по улице Мамина-Сибиряка;

- № 1а по улице Пожарского;

- №№ 1, 6 по улице Тамбовской;

- № 2 по улице Шоссейной;

- №№ 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76 по улице Бородинской;

- в частном секторе улиц Курчатова, Белорусской, Брюллова, Бардина, Курской, Доменщиков, Тульской, Шоссейной, Водной, Бедного, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Васнецова, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Брестской, Хабарова, Былинной, Кочеткова, Брусничной, Третьякова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокой, Патриса Лумумбы, 1-ой Либкнехта, 2-ой Либкнехта, Ковалева, Производственной, Восточной, Гражданской, Северной, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Пархоменко, Добролюбова, Булавина, Цементников, Известковой, Энгельса, Цеткин, Баумана, переулков Уютного, Курчатова, Теплого, Чугунного, Ракетный, Болотникова, Ермака, Полтавского, Свободного. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

10 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 10 по улице Невского, № 1 по улице Парковой, №№ 3, 9а по улице Суворова, № 95 по улице Карбышева, на улице Бородинской. 

отключения
1
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Партработник
47 минут назад
Раньше воду в кюуказанные точки подвозили. А сейчас совсем перестали возить. Только по заявкам.
Ответить
