вчера, 22:55
Задонский фотограф запечатлел редкую небесную гостью — комету Леммон
В октябре и ноябре 2025 года жители России получили уникальную возможность наблюдать яркую комету C/2025 A6 (Lemmon) — самое эффектное событие года для любителей астрономии.
На следующий день, 21 октября C/2025 A6 (Lemmon) подошла на расстоянии около 90 миллионов километров к Солнцу.
Перигелий (максимальное сближение с Солнцем) произошло сегодня 8 ноября. И Иван Мосьянов снова сфотографировал комету.
«Сегодня опять поймал хвостатую в свой объектив», — сообщил Иван.
Комета является долгопериодической и возвращается к Солнцу лишь раз примерно в 1345 лет, что делает её появление поистине уникальным событием.
Фото: vk.com/id13021609
