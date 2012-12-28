Все новости
Общество
217
вчера, 22:55

Задонский фотограф запечатлел редкую небесную гостью — комету Леммон

В октябре и ноябре 2025 года жители России получили уникальную возможность наблюдать яркую комету C/2025 A6 (Lemmon) — самое эффектное событие года для любителей астрономии.

Этот небесный объект, открытый астрономами только в начале 2025 года, привлёк внимание своим ярким зелёным свечением и длинным хвостом. Комета достигла максимальной яркости (около +3.5 звёздной величины) в конце октября, став доступной для наблюдения невооружённым глазом в условиях тёмного неба. Тогда первый раз фотограф из Задонска, выпускник инженерно-физического факультета ЕГУ им. И. Бунина Иван Мосьянов запечатлел комету на фото. Снимки он опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» 30 октября.

_LlHAsSxCMpaOk8CabcrRhOW81IXyzZwDJN2zosQZQzl5tRD_bU7TURaIL9IGvED2WhPiagbCLfECsmZbBAv5eUV.jpg

_LlHAsSxCMpaOk8CabcrRhOW81IXyzZwDJN2zosQZQzl5tRD_bU7TURaIL9IGvED2WhPiagbCLfECsmZbBAv5eUV.jpg

На следующий день, 21 октября C/2025 A6 (Lemmon) подошла на расстоянии около 90 миллионов километров к Солнцу.

Перигелий (максимальное сближение с Солнцем) произошло сегодня 8 ноября. И Иван Мосьянов снова сфотографировал комету.

«Сегодня опять поймал хвостатую в свой объектив», — сообщил Иван.

Комета является долгопериодической и возвращается к Солнцу лишь раз примерно в 1345 лет, что делает её появление поистине уникальным событием.

Фото: vk.com/id13021609
комета C/2025 A6 (Lemmon)
