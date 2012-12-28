Пенсионер поколотил чужую машину деревянной палкой

Порыв злости может обернуться двумя годами колонии.

В Измалковском округе направлено в суд уголовное дело 65-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества — в сентябре этого года он в ярости набросился на чужую машину с деревянной палкой.Этот инцидент произошёл на улице Придорожной села Жилое Измалковского округа. Многократные удары деревянной палкой оставили повреждения на кузове автомобиля «СеАЗ» . Владельцу машины, к которому пенсионер испытывал неприязненное отношение и поэтому решил выместить зло, был причинён ущерб более чем на 12 000 рублей.— Действия мужчины квалифицированы следствием по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба», санкции которой — до двух лет лишения свободы. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.