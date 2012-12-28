Все новости
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Происшествия
Подземный переход на площади Металлургов открыт для липчан
Общество
Двойное столкновение на проспекте Мира записала камера наблюдения
Происшествия
Липецкие пещеры исследуют спелеологи
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Опасные находки сделаны в Воловском округе
Происшествия
За полтора часа 15-летний подросток избил сверстника и сломал забор у подъезда
Происшествия
В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
Экономика
Электромонтер наступил на троллею мостового крана и погиб от удара током
Общество
За полтора часа 15-летний подросток избил сверстника и сломал забор у подъезда
Происшествия
«Весь строительный мусор сваливают под наши балконы»
Общество
Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Происшествия
Улицу Советскую перерыли в том же месте, что и год назад
Общество
28-летний мужчина украл у тёти мотоцикл и продал его за 5000 рублей
Происшествия
Электромонтер наступил на троллею мостового крана и погиб от удара током
Общество
Товарищество собственников жилья задолжало энергетикам 3,9 миллиона рублей
Общество
В Липецке завершается отведенный на подачу тепла месяц
Общество
Приговор Ангелу за осквернение памятника воинам-землякам устоял в суде
Происшествия
Преподаватели ЛГПУ стали соавторами нового учебника по «Основам российской государственности»
Общество
Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком

Полиция изучит ролик.

В распоряжении GOROD48 оказалось видео с участием подростков, которые издеваются над сверстником. На этом ролике заставляют извиняться мальчика якобы за оскорбления в сторону матери одного из его сверстников. Тот открещивается от обвинений и закрывает лицо от своих обидчиков руками. Также в ролике звучит фраза: «Я за его тётю сам убью — она нам алкашку каждый день покупает».

Определить место, где снято видео, проблематично. Но на нём отец побитого 4 ноября на улице Циолковского 14-летнего мальчика, который и поделился с нами роликом, узнал одного из подростков — его же он сфотографировал сразу после нападения на сына.

Правда, на видео с издевательствами этот мальчик просто стоит в стороне — непосредственно в унижениях он не участвует.

Мальчика на видео с издевательствами в итоге заставляют встать на колени и попросить извинений. Также от ребёнка требуют снять худи и подарить одному из обидчиков.

GOROD48 по этическим соображениям не публикует ролик c участием детей, но передал его в пресс-службу УМВД России по Липецкой области.

— Полиция изучит видео на предмет неправомерный действий в отношении несовершеннолетнего, — сообщили в пресс-службе управления.
конфликт
дети
Комментарии (6)

Сначала новые
Лола
7 минут назад
Обидчиков наказать по полной!!! И опубликовать какое именно было наказание!!! Нужно ужесточить наказание и обнародовать его. Уже не первый раз страдают люди от подростков. И к сожалению не последний.
Ответить
Викторм
21 минуту назад
Еще и ограбление...
Ответить
Бабуля
24 минуты назад
А "деточек" низзя наказывать родителям, поэтому и вырастают настоящие разбойники! Только по головке гладить можно .... ЭХ !!!
Ответить
КЛАССный руководитель
30 минут назад
у меня в классе таких нет?
Ответить
Да
38 минут назад
Что в Липецке стало происходить????
Ответить
ужас
44 минуты назад
какой рецедивист, бедные учителя с кем приходится работать!
Ответить
