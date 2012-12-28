В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Преподаватели ЛГПУ стали соавторами нового учебника по «Основам российской государственности»
Происшествия
920
58 минут назад
6
Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Полиция изучит ролик.
Определить место, где снято видео, проблематично. Но на нём отец побитого 4 ноября на улице Циолковского 14-летнего мальчика, который и поделился с нами роликом, узнал одного из подростков — его же он сфотографировал сразу после нападения на сына.
Правда, на видео с издевательствами этот мальчик просто стоит в стороне — непосредственно в унижениях он не участвует.
Мальчика на видео с издевательствами в итоге заставляют встать на колени и попросить извинений. Также от ребёнка требуют снять худи и подарить одному из обидчиков.
GOROD48 по этическим соображениям не публикует ролик c участием детей, но передал его в пресс-службу УМВД России по Липецкой области.
— Полиция изучит видео на предмет неправомерный действий в отношении несовершеннолетнего, — сообщили в пресс-службе управления.
0
2
12
1
0
Комментарии (6)