Экономика
74
29 минут назад
1

В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита

Региональная статистическая служба опубликовала доклад о динамике основных показателей региона за январь-сентябрь 2025 года. 

Так, промышленное производство за три квартала сократилось на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года: рост отмечался только в сфере добычи полезных ископаемых (+2,4%). В обрабатывающих производствах падение составило 9,6%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — 4,9%, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — 13,9%. 

Снизились объемы ввода в действие жилых домов на 8,9% (до 417,9 тысячи квадратных метров). Всего за январь-сентябрь было построено 3478 квартир. На долю жилья, построенного населением, пришлось 77,9% от общего жилищного строительства — 325,4 тысячи квадратных метра. По сравнению с январем-сентябрем 2024 года ввод индивидуального жилья уменьшился на 53,3 тысячи квадратных метра или на 14,1%. 

Вместе с тем выросли объемы производства сельхозпродукции на 5,6%: здесь снизились на 1,5% производство скота и птицы на убой, однако увеличились производство молока (+6,7%) и яиц (+8%). В целом объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей составил за девять месяцев 183,1 миллиарда рублей.

Увеличился розничный товарооборот на 1,5%, до 334,3 миллиарда рублей (в сопоставимых ценах). 97,5% оборота пришлось на долю торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, доля рынков составила 2,5%. Заметно вырос оборот общественного питания — на 8,6%: он составил 12,9 миллиарда рублей. 

Оборот оптовой торговли, напротив, снизился на 26,5%, до 437,4 миллиарда рублей в сопоставимых ценах. Две трети оборота (69%) пришлись на организации оптовой торговли. 

На платные услуги население Липецкой области потратило за девять месяцев 87,7 миллиарда рублей, на 2,7% больше, чем год назад. 

Индекс потребительских цен за январь-сентябрь увеличился на 10,3% по сравнению с прошлогодним. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в конце сентября составила 21 891,78 рубля в расчете на месяц. С начала года его стоимость повысилась на 5,2%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата (без учета налогов), начисленная за август, составила 73 198 рублей. По сравнению с августом 2024 года она увеличилась на 13,7%. Просроченная задолженность по зарплате на конец сентября 2025 года составила 30,3 миллиона рублей. 

статистика
промышленность
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель Липецка
4 минуты назад
Немудрено.Кушать надо,а хату сейчас купить ох,как непросто
Ответить
