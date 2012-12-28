Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
36-летний житель Лебедянского района взял у 22-летнего парня в долг почти 300 тысяч рублей и не отдал
В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
сегодня, 17:13
Опасные находки сделаны в Воловском округе
Взрывоопасные предметы: мину и восемь снарядов уже обезвредили.
«5 ноября пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда Управления ГПСС Липецкой области на полигоне Тербунского района уничтожены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны», — сообщило ГУ МЧС России по Липецкой области.
Угрозы для жизнедеятельности населения не возникло. Жителям региона напоминают о правилах поведения при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов: запрещается их трогать, передвигать или предпринимать любые другие действия с ними. Необходимо немедленно покинуть опасную зону и сообщить о находке по телефонам экстренных служб: 101 или 112.
