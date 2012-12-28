Все новости
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
Происшествия
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Происшествия
Происшествия
У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход
Общество
Общество
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Происшествия
Происшествия
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Происшествия
Происшествия
Три человека погибли на дорогах области за праздничные дни
Происшествия
Происшествия
«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке
Происшествия
Происшествия
Двойное столкновение на проспекте Мира записала камера наблюдения
Происшествия
Происшествия
В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть
Общество
Общество
«В подвале хлещет горячая вода»
Общество
Общество
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Происшествия
Происшествия
Подземный переход на площади Металлургов открыт для липчан
Общество
Общество
Двойное столкновение на проспекте Мира записала камера наблюдения
Происшествия
Происшествия
Благоустраивавшую набережную в Ельце компанию оштрафовали на 350 тысяч рублей
Общество
Общество
36-летний житель Лебедянского района взял у 22-летнего парня в долг почти 300 тысяч рублей и не отдал
Происшествия
Происшествия
В Липецкой области сухо, туманно и до +11
Погода в Липецке
Погода в Липецке
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 4090 человек
Здоровье
Здоровье
Липецкие пещеры исследуют спелеологи
Общество
Общество
В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
Экономика
Экономика
Опасные находки сделаны в Воловском округе
Происшествия
Происшествия
Происшествия
517
сегодня, 17:13

Опасные находки сделаны в Воловском округе

Взрывоопасные предметы: мину и восемь снарядов уже обезвредили.

В Воловском округе сегодня обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные там же 4 ноября. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в лесополосе вблизи деревни Большая Ивановка местный житель нашёл девять боеприпасов: одну минометную мину калибра 45 миллиметров и восемь артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров.

«5 ноября пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда Управления ГПСС Липецкой области на полигоне Тербунского района уничтожены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны», — сообщило ГУ МЧС России по Липецкой области.

Угрозы для жизнедеятельности населения не возникло. Жителям региона напоминают о правилах поведения при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов: запрещается их трогать, передвигать или предпринимать любые другие действия с ними. Необходимо немедленно покинуть опасную зону и сообщить о находке по телефонам экстренных служб: 101 или 112.
УГПСС
спасатели
