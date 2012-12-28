Опасные находки сделаны в Воловском округе

Взрывоопасные предметы: мину и восемь снарядов уже обезвредили.

В Воловском округе сегодня обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные там же 4 ноября. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в лесополосе вблизи деревни Большая Ивановка местный житель нашёл девять боеприпасов: одну минометную мину калибра 45 миллиметров и восемь артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров.«5 ноября пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда Управления ГПСС Липецкой области на полигоне Тербунского района уничтожены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны», — сообщило ГУ МЧС России по Липецкой области.Угрозы для жизнедеятельности населения не возникло. Жителям региона напоминают о правилах поведения при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов: запрещается их трогать, передвигать или предпринимать любые другие действия с ними. Необходимо немедленно покинуть опасную зону и сообщить о находке по телефонам экстренных служб: 101 или 112.