Житель Тамбовской области задержан липецкими полицейскими за интернет-вымогательство

Киберполицейские спустя три года установили подозреваемого в вымогательстве денег у 19-летнего ельчанина под угрозой расправы.

В 2022 году в полицию обратился 19-летний житель Ельца. Он рассказал, что начал общаться в сети интернет, как он думал, с симпатичной незнакомкой. Но однажды «кибер-красотка» предложила ему интим-услуги, но с предоплатой. Парень платить отказался и тогда тот, кто сидел по ту сторону дисплея гаджета обвинил его в нарушении работы сайта, потребовав 30 тысяч рублей для восстановления функциональности. Регулярное получение сообщений с угрозами физической расправы вынудило молодого человека обратиться к правоохранителям.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Но на первоначальном этапе раскрыть преступление не удалось. Злоумышленник искусно скрывал свою личность, используя женскую аватарку и вымышленное имя. Он регистрировался в сети с чужой сим-карты, а отсутствие постоянной регистрации на территории России дополнительно осложняло его поимку. Однако предпринятые меры конспирации не помогли преступнику избежать правосудия. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального управления киберполиции задержали 28-летнего мужчину, проживавшего в Тамбовской области.Максимальная санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Расследование уголовного дела продолжается.