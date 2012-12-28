Все новости
19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries
Происшествия
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
В овраге у водоёма нашли полускелетированный труп
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Происшествия
Неизвестный мужчина погиб на грязинской трассе
Происшествия
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
«Чери» вынесло на встречную полосу Неделина: разбиты четыре автомобиля
Происшествия
С крыши дома на Советской бросали бутылки под ноги прохожих
Происшествия
4 ноября липчан угостят на Городище
Общество
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
Объявлен отбой желтого уровня опасности в Липецкой области
Происшествия
Еще в четырех муниципалитетах объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Липецк и ряд районов региона снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Житель Тамбовской области задержан липецкими полицейскими за интернет-вымогательство
Происшествия
Ночью в Липецкой области уничтожены шесть БПЛА
Происшествия
Красный уровень отменен на всей территории Липецкой области
Происшествия
Ранним утром красный уровень объявлен в шести муниципальных районах Липецкой области
Происшествия
Красный уровень объявлен для Ельца и нескольких районов Липецкой области
Происшествия
Красный уровень в районах Липецкой области отменен
Происшествия
В Липецке звучат сирены: объявлена опасность атаки БПЛА
Происшествия
Происшествия
93
37 минут назад

Житель Тамбовской области задержан липецкими полицейскими за интернет-вымогательство

Киберполицейские спустя три года установили подозреваемого в вымогательстве денег у 19-летнего ельчанина под угрозой расправы.

В 2022 году в полицию обратился 19-летний житель Ельца. Он рассказал, что начал общаться в сети интернет, как он думал, с симпатичной незнакомкой. Но однажды «кибер-красотка» предложила ему интим-услуги, но с предоплатой. Парень платить отказался и тогда тот, кто сидел по ту сторону дисплея гаджета обвинил его в нарушении работы сайта, потребовав 30 тысяч рублей для восстановления функциональности. Регулярное получение сообщений с угрозами физической расправы вынудило молодого человека обратиться к правоохранителям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Но на первоначальном этапе раскрыть преступление не удалось. Злоумышленник искусно скрывал свою личность, используя женскую аватарку и вымышленное имя. Он регистрировался в сети с чужой сим-карты, а отсутствие постоянной регистрации на территории России дополнительно осложняло его поимку. Однако предпринятые меры конспирации не помогли преступнику избежать правосудия. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального управления киберполиции задержали 28-летнего мужчину, проживавшего в Тамбовской области.

Максимальная санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Расследование уголовного дела продолжается.
вымогательство
