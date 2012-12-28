Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Житель Тамбовской области задержан липецкими полицейскими за интернет-вымогательство
Киберполицейские спустя три года установили подозреваемого в вымогательстве денег у 19-летнего ельчанина под угрозой расправы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Но на первоначальном этапе раскрыть преступление не удалось. Злоумышленник искусно скрывал свою личность, используя женскую аватарку и вымышленное имя. Он регистрировался в сети с чужой сим-карты, а отсутствие постоянной регистрации на территории России дополнительно осложняло его поимку. Однако предпринятые меры конспирации не помогли преступнику избежать правосудия. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального управления киберполиции задержали 28-летнего мужчину, проживавшего в Тамбовской области.
Максимальная санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Расследование уголовного дела продолжается.
