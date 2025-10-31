«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
вчера, 14:53
В подвале девятиэтажки на площади Победы горел мусор
Распространиться огню не дали пожарные.
К дому выехали несколько расчетов с автолестницей. Как рассказали очевидцы, пожарные зашли в подвал, вынесли из него тлеющий мусор и быстро его затушили.
