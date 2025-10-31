В подвале девятиэтажки на площади Победы горел мусор

Распространиться огню не дали пожарные.



Днем 31 октября в подвале дома № 3а на площади Победы в Липецке произошло задымление, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.К дому выехали несколько расчетов с автолестницей. Как рассказали очевидцы, пожарные зашли в подвал, вынесли из него тлеющий мусор и быстро его затушили.