НЛМК Live
223
сегодня, 12:28
1

Погрузиться в физику и сдать ЕГЭ на высокий балл школьникам поможет НЛМК

Продолжается прием заявок в профориентационную программу для десятиклассников «ФизТех НЛМК». Школьникам помогут подготовиться к ЕГЭ по физике для поступления в Липецкий государственный технический университет на профильные для комбината направления. 

Два года старшеклассники будут готовиться к экзамену по физике с ведущими преподавателями физико-энергетического института совместно с НЛМК. Будущие абитуриенты смогут разобраться в предмете и научатся решать сложные задачи из ЕГЭ — наставники объяснят и помогут освоить все темы курса. Также ребята познакомятся с комбинатом и узнают о перспективах карьерного роста на предприятии.

Программа открыта для школьников, которые хотят поступить на востребованные технические специальности ЛГТУ: Теплоэнергетику и теплотехнику, Электроэнергетику и электротехнику, Металлургию, Материаловедение и технологию материалов, Химическую технологию, Технологию транспортных процессов, Наземные транспортно-технологические средства, Информатику и вычислительную технику.

Участников программы ждут приятные бонусы – при поступлении в ЛГТУ они смогут получить дополнительную стипендию от НЛМК, а выпускников вуза ждет гарантированное трудоустройство. 

— Программа «ФизТех НЛМК» создана для десятиклассников, которые хотят получить востребованную техническую профессию, но побаиваются сдавать ЕГЭ по физике. По сути, школьники на два года получают лучших профильных репетиторов абсолютно бесплатно. Мы поможем подтянуть знания по предмету и дать старт карьере в крупной металлургической компании, — рассказала начальник отдела дирекции по персоналу НЛМК Ирина Титова.

Обучение доступно не только школьникам Липецка, участвовать в программе смогут десятиклассники из любого района области: занятия проводятся в двух форматах — очно на базе ЛГТУ и онлайн (по выбору). 

Занятия в «ФизТехе НЛМК» начнутся 17 ноября и будут проходить раз в неделю в течение учебного года. Заявки на участие в профориентационной программе принимаются до 15 ноября по ссылке или по телефону +7 (4742) 447-447. Обучение для школьников бесплатное, его финансирует комбинат.

образование
2
0
0
5
1
