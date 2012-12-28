Погрузиться в физику и сдать ЕГЭ на высокий балл школьникам поможет НЛМК

Продолжается прием заявок в профориентационную программу для десятиклассников «ФизТех НЛМК». Школьникам помогут подготовиться к ЕГЭ по физике для поступления в Липецкий государственный технический университет на профильные для комбината направления.

