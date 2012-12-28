Все новости
Дело мошенницы в белом халате передано в суд
Происшествия
Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»
Общество
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночью в Липецкой области сбит БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Общество
89-летний мужчина выпал с шестого этажа
Происшествия
Пациент забыл в поликлинике портмоне и телефон — у них сразу нашлась новая хозяйка
Происшествия
Новый асфальт на улице Крайней не пролежал и месяца
Общество
Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей
Происшествия
Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
Общество
А на камнях растут деревья?
Общество
35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке
Происшествия
Управляющая компания устранила порыв в подвале дома по улице Пушкина
Общество
На НЛМК наградят около 900 сотрудников в честь годовщины первой плавки
НЛМК Live
«Нормальная ли это методика — лить бетон в воду?»
Общество
Открытие дороги на улице Плеханова затягивается из-за порыва на сетях «РВК»
Общество
Закрытых контейнерных площадок в Липецке нет: ключи от них предлагают мошенники
Происшествия
Три многоэтажки в Липецке остаются без тепла
Общество
Застала любимого с другой и ударила его ножом в сердце
Общество
Спорт
789
сегодня, 14:00
2

Липецкий культурист продолжает собирать титулы

В Воронеже приз за атлетический торс получил даже… тренер нашего спортсмена.

Липчанин Максим Нижегородов в открытом чемпионате и первенстве Воронежской области стал абсолютным победителем по бодибилдингу среди юниоров.

Судьи по достоинству оценили 50-сантиметровые бицепсы, мощный торс и рельеф мускулов 23-летнего липчанина, отдав ему пальму первенства среди десятков конкурентов.

Осень-2025 года стала поистине золотой для «липецкого Шварценеггера»: в сентябре он сенсационно выиграл юниорское первенство Москвы, а пару недель спустя стал абсолютным победителем открытого чемпионата Липецкой области.

В Воронеже отличился и тренер нашего чемпиона Михаил Томилин. Когда ведущий объявил конкурс на лучший торс среди… болельщиков, липецкий наставник поднялся на помост и продемонстрировал, что в зале ему нет равных, увезя в Липецк главный приз.

Наши земляки играли заметную роль в воронежском чемпионате. Так, Иван Егоров собрал целую коллекцию наград: «бронзу» в соревнованиях по пляжному бодибилдингу среди спортсменов выше 176 см, «серебро» в соревнованиях по атлетическому бодибилдингу. А в номинации «пляжный бодибилдинг, дебют» Егоров был объявлен абсолютным победителем.

Без имени-1.jpg

Бодякин (слева), Егоров (справа)

Иван Бодякин занял 3-е место среди культуристов-пляжников ростом до 176 см.

Анастасия Чолокьян взяла «бронзу» в соревнованиях женщин-бодибилдеров. На счету Марии Елчиной – 3 «серебряные» медали в соревнованиях по фитнесу, а Ирина Канищева заняла два высоких 4-е места в бодифитнесе.

Без имени-2.jpg

Чолокьян и Канищева

Елчина.jpg

Мария Елчина, тот самый тренер с мощным торсом Михаил Томилин и президент Липецкой областной федерации бодибилдинга Денис Григорьев

Егупов.jpg

Тренер Алексей Егупов с победоносными подопечными

В командном зачёте среди 11 регионов сборная Липецкой области заняла почётное 3-е место. Выше оказались только хозяева помоста из Воронежа и атлеты из Москвы. 

Фото предоставлено участниками соревнований
Бодибилдинг
Максим Нижегородов
Денис Григорьев
1
1
0
8
4

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Спорт
сегодня, 15:33
должен быть массовым а не одиночек ! Это пыль в глаза !
Ответить
поправьте
сегодня, 14:24
Томилин на самом деле Миха
Ответить
