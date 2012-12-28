Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Липецкий культурист продолжает собирать титулы
В Воронеже приз за атлетический торс получил даже… тренер нашего спортсмена.
Судьи по достоинству оценили 50-сантиметровые бицепсы, мощный торс и рельеф мускулов 23-летнего липчанина, отдав ему пальму первенства среди десятков конкурентов.
Осень-2025 года стала поистине золотой для «липецкого Шварценеггера»: в сентябре он сенсационно выиграл юниорское первенство Москвы, а пару недель спустя стал абсолютным победителем открытого чемпионата Липецкой области.
В Воронеже отличился и тренер нашего чемпиона Михаил Томилин. Когда ведущий объявил конкурс на лучший торс среди… болельщиков, липецкий наставник поднялся на помост и продемонстрировал, что в зале ему нет равных, увезя в Липецк главный приз.
Наши земляки играли заметную роль в воронежском чемпионате. Так, Иван Егоров собрал целую коллекцию наград: «бронзу» в соревнованиях по пляжному бодибилдингу среди спортсменов выше 176 см, «серебро» в соревнованиях по атлетическому бодибилдингу. А в номинации «пляжный бодибилдинг, дебют» Егоров был объявлен абсолютным победителем.
Бодякин (слева), Егоров (справа)
Иван Бодякин занял 3-е место среди культуристов-пляжников ростом до 176 см.
Анастасия Чолокьян взяла «бронзу» в соревнованиях женщин-бодибилдеров. На счету Марии Елчиной – 3 «серебряные» медали в соревнованиях по фитнесу, а Ирина Канищева заняла два высоких 4-е места в бодифитнесе.
Чолокьян и Канищева
Мария Елчина, тот самый тренер с мощным торсом Михаил Томилин и президент Липецкой областной федерации бодибилдинга Денис Григорьев
Тренер Алексей Егупов с победоносными подопечными
В командном зачёте среди 11 регионов сборная Липецкой области заняла почётное 3-е место. Выше оказались только хозяева помоста из Воронежа и атлеты из Москвы.
Фото предоставлено участниками соревнований
