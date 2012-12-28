Липецкий культурист продолжает собирать титулы

В Воронеже приз за атлетический торс получил даже… тренер нашего спортсмена.

Наши земляки играли заметную роль в воронежском чемпионате. Так, Иван Егоров собрал целую коллекцию наград: «бронзу» в соревнованиях по пляжному бодибилдингу среди спортсменов выше 176 см, «серебро» в соревнованиях по атлетическому бодибилдингу. А в номинации «пляжный бодибилдинг, дебют» Егоров был объявлен абсолютным победителем.









Бодякин (слева), Егоров (справа)

Чолокьян и Канищева









Мария Елчина, тот самый тренер с мощным торсом Михаил Томилин и президент Липецкой областной федерации бодибилдинга Денис Григорьев









Тренер Алексей Егупов с победоносными подопечными





В командном зачёте среди 11 регионов сборная Липецкой области заняла почётное 3-е место. Выше оказались только хозяева помоста из Воронежа и атлеты из Москвы.