Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА

В нашем городе прошёл парад огромных мускулов и красоток в бикини.

В вашем браузере отключен JavaScript

В театре танца «Казаки России» 34-летнему уроженцу из Новомосковска Тульской области пришлось бороться с соперниками не железными кулаками, а объемом широчайших мышц спины и рельефом мускулов. В итоге Гончаров занял 2-е место в номинации «Пляжный бодибилдинг» (рост участников до 182 см), в котором спортсмены делают ставку на демонстрацию верхней части мускулатуры, а их ноги закрыты длинными пляжными шортами.













Алексей Гончаров на липецком помосте













Максим Нижегородов выиграл второй серьёзный турнир за короткое время





В классическом бодибилдинге победу праздновал наш Владимир Горячев. Кроме того в активе наших земляков абсолютные титулы: у Ивана Бодякина в пляжном бодибилдинге, у Олеси Невидюшкиной – в эстетическом фитнесе.









Владимир Горячев









Иван Бодякин

Гости тоже забрали несколько важных титулов: в атлетическом бидибиблинге победил Владислав Четвериков из Волгограда, в номинации «велнес» Елена Баркова из Мордовии в номинациях «фитнес-стиль» и «бодифитнес» соответственно воронежские атлетки Светлана Сметанкина и Анна Щетинина.









Анна Щетинина

Очень красивой вышла победа Галины Крайновой из Орла в соревнованиях фит-моделей, в которых девушки выходят на подиум в вечерних платьях.













Галина Крайнова, классическая мода XXI века