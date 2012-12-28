Спорт
38
6 минут назад
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
В нашем городе прошёл парад огромных мускулов и красоток в бикини.
В театре танца «Казаки России» 34-летнему уроженцу из Новомосковска Тульской области пришлось бороться с соперниками не железными кулаками, а объемом широчайших мышц спины и рельефом мускулов. В итоге Гончаров занял 2-е место в номинации «Пляжный бодибилдинг» (рост участников до 182 см), в котором спортсмены делают ставку на демонстрацию верхней части мускулатуры, а их ноги закрыты длинными пляжными шортами.
Алексей Гончаров на липецком помосте
На липецкий помост вышли 39 спортсменов из 12 регионов России. Большинство наград досталось всё-таки липчанам. Так, абсолютным чемпионом в номинации «бодибилдинг» стал наш Максим Нижегородов, который сейчас находится в потрясающей форме, ведь пару недель назад он стал победителем и открытого чемпионата Москвы среди юниоров до 24 лет.
Максим Нижегородов выиграл второй серьёзный турнир за короткое время
В классическом бодибилдинге победу праздновал наш Владимир Горячев. Кроме того в активе наших земляков абсолютные титулы: у Ивана Бодякина в пляжном бодибилдинге, у Олеси Невидюшкиной – в эстетическом фитнесе.
Владимир Горячев
Иван Бодякин
Гости тоже забрали несколько важных титулов: в атлетическом бидибиблинге победил Владислав Четвериков из Волгограда, в номинации «велнес» Елена Баркова из Мордовии в номинациях «фитнес-стиль» и «бодифитнес» соответственно воронежские атлетки Светлана Сметанкина и Анна Щетинина.
Анна Щетинина
Очень красивой вышла победа Галины Крайновой из Орла в соревнованиях фит-моделей, в которых девушки выходят на подиум в вечерних платьях.
Галина Крайнова, классическая мода XXI века
Соревнования являлись отборочными для участия в чемпионате России, который состоится 25 октября в подмосковном Одинцово.
0
0
0
0
0
Комментарии