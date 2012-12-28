Все новости
Аномалия на кольцевой дороге: четыре ДТП на коротком участке
Происшествия
Происшествия
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Происшествия
Пропавшую 84-летнюю пенсионерку нашли на чердаке
Происшествия
Происшествия
На улице Московской на «Мерседес» приземлился кирпич
Происшествия
Происшествия
Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
Общество
Общество
В Липецке обстреляли трамвай
Происшествия
Происшествия
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Общество
Охранявшей осужденных собаке ищут хозяина
Общество
Общество
Не тормози: «Инфинити Групп» проиграла значимые торги на ремонт липецких дорог
Общество
Общество
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
Происшествия
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Происшествия
Происшествия
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Происшествия
«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме
Происшествия
Происшествия
Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены
Происшествия
Происшествия
Липецкий «Мбаппе» разыгрался: «молодёжка» разнесла в гостях Брянск
Спорт
Спорт
Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла
Общество
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Общество
Как «Металлург» запутали в часовых поясах
Спорт
Спорт
Тренер «Металлурга» рассказал о чуде
Спорт
Спорт
Происшествия
3988
вчера, 15:52
19

Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей

Подозревают сожительницу мужчины.

В Долгоруковском районе возбуждено уголовное дело о краже денег c банковского счета погибшего участника СВО (по пункту «б» части четвёртой статьи 158 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, cо счета мужчины пропали свыше 3,9 миллиона рублей. По данным следствия, его банковской картой пользовалась сожительница, не имеющая законных прав на получение выплат.

У женщины изъяты 1,4 миллиона рублей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
кража
1
4
19
9
10

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Фунтик
вчера, 22:42
Один знакомый тоже так доверял своей жене пока он на СВО был, она другого нашла и с денежками укатила
Ответить
Ирина
вчера, 20:34
Похоже, он сам виноват. Она при чём? Он доверил ей.
Ответить
Игорь М
вчера, 20:30
Меня иногда бойцы удивляют мозгами... Ну напиши ты женщине доверенность на распоряжение средствами, заверь у * . Ну за, ем её подставлять, если доверяешь и любишь? Трудно так что ли?
Ответить
Глупость
вчера, 18:53
Данные с банка он доверил сам. Доверял ей выплаты. Что значит, не имела прав, если он сам ей их * ?
Ответить
Математика
вчера, 18:49
А остальные 2,5 как возвращать?
Ответить
Сожители
вчера, 18:21
и сожительницы - опасные люди ! Рискуют и мужчины ,и женщины ,причем женщины рискуют больше !
Ответить
Ну не знаю
вчера, 18:51
Мы прожили 13 лет. Никаких взаимных претензий. Есть слабая надежда на восстановление отношений. Это от людей зависит, а не от статуса.
Ответить
Липчанин
вчера, 18:08
Всего десять лет??? Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
Ответить
Хм
вчера, 20:00
А за что больше? За убийство от 8 до 15. Она кого-то лишила жизни?
Ответить
алкаш
вчера, 17:16
мозгов ноль , такие деньги на карте хранить
Ответить
Так без опзницы
вчера, 17:59
Она бы и со вклада или счёта сняла, если у неё доступ к банку. Карта не при чём.
Ответить
Нервная мать
вчера, 16:18
Сожительниц только деньги и волнуют. Мужики гибнут, им их не жалко, лишь бы деньги дали. Одного прогуляет,другого найдет. Деньги должны идти родителям, законным женам и детям. Все! А то про родителей и вовсе забывают.
Ответить
Уточнение
вчера, 17:05
Родителям должны идти. Но только при отсутствии жён и детей. Но лучше держать на своей карте и просто присылать часть средств. Зачем давать полный доступ?
Ответить
Но ведь
вчера, 16:17
Но ведь доступ к счёту он сам дал. Что в принципе, даже договором с банком запрещено.
Ответить
Еще комментарии
