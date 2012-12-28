Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
вчера, 15:52
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Подозревают сожительницу мужчины.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, cо счета мужчины пропали свыше 3,9 миллиона рублей. По данным следствия, его банковской картой пользовалась сожительница, не имеющая законных прав на получение выплат.
У женщины изъяты 1,4 миллиона рублей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
