Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей

Подозревают сожительницу мужчины.

В Долгоруковском районе возбуждено уголовное дело о краже денег c банковского счета погибшего участника СВО (по пункту «б» части четвёртой статьи 158 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, cо счета мужчины пропали свыше 3,9 миллиона рублей. По данным следствия, его банковской картой пользовалась сожительница, не имеющая законных прав на получение выплат.У женщины изъяты 1,4 миллиона рублей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.