«Сотрудник ФСБ» с украинским акцентом пытался наладить контакт с липчанином
Общество
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Происшествия
Липецкая вечЁрка: судьба-злодейка, роды в торговом центре и громкая премьера
Общество
Выходные в Липецке: народные песни в рок-обработке, стриптиз
Общество
Липчанке грозит до 15 лет тюрьмы за организацию наркозакладок
Происшествия
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Происшествия
Около 7 часов в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной угрозы
Происшествия
В 9-м микрорайоне Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
В области объявлен желтый уровень
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
482
сегодня, 18:26
1

На полутора десятках улиц отключат холодную воду

19 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды временно останутся жители 16 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 9, 11, 11а по улице Юных Натуралистов, № 2 по улице Прудной.

Также подачу холодной воды в этот период ограничат жителям частного сектора улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Каменный лог, переулка Узорного.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
0
0
1
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Инна
46 минут назад
Может в квартирах потеплее станет,а то я открываю входную дверь в общий коридор,там батареи включили,а в квартирах в 3-ем подъезде д.57 по Первомайской нет тепла сегодня "юбилей" 10 лней без тепла.Подумываем матрас и подушки в коридор вынести-там теплее,чем в квартире.
Ответить
