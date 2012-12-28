Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
сегодня, 18:26
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
19 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды временно останутся жители 16 улиц, предупредили в компании.
Также подачу холодной воды в этот период ограничат жителям частного сектора улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Каменный лог, переулка Узорного.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Комментарии (1)