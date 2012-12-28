Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка
Происшествия
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Общество
Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!
Общество
В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
Происшествия
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
Общество
В селе Баловнево во время пожара погиб мужчина
Происшествия
Во время ночной драки у кальян-бара в ход пошёл складной нож
Происшествия
Читать все
«У нас хотят закрыть больницу, в которой нуждается полрайона!»
Общество
Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и соль, дешевел сахар
Экономика
В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
Происшествия
Грязинец поссорился с соседом и сжёг ему веранду и машину
Происшествия
«Пятёрку» украли из гаражного кооператива на эвакуаторе
Происшествия
25-летний закладчик отправился на семь лет в колонию
Происшествия
Липецкая вечЁрка: судьба-злодейка, роды в торговом центре и громкая премьера
Общество
В области объявлен желтый уровень
Происшествия
Выходные в Липецке: народные песни в рок-обработке, стриптиз
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
48
21 минуту назад

Выходные в Липецке: народные песни в рок-обработке, стриптиз

Главные события уикенда в нашем материале.

Лучшие музыкальные силы

Предлагаем вам для поднятия настроения песню «Музыка гитары» - авторское произведение Аркадия Свиридова, исполненное недавно на концерте в ОЦКНТ. Особенность в том, что для вас играют лучшие музыканты Липецка: Свиридов, Сергей Леденёв, Денис Поляков, Юлия Коньшина, Анжелика Розина, Олег Миронцев, Сергей Гудаев, Сергей Шефов, Иван Кучеренко, Руслан Копылов.

Видео Максима Свиридова и Романа Матвиенко.


Прохладно, влажно

В субботу, 18 октября, на улице будет 11-13 градусов, а уже в воскресенье – 10-12. Весь уикенд будут приниматься небольшие дожди.

DSC_048912.jpg

Отключение воды

18 октября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Мичурина, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;
- ул. М.Н. Неделина, 30, 53, 57;
- пл. Победы, 3.
- пр-т. Победы, 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27. 

DSC051483.jpg

19 октября с 10:00 до конца ремонта проведут без удобств:

- ул. Прудная, 2;
- ул. Ю. Натуралистов, 9, 11, 11а.

В частном секторе их участь разделят жители улиц Жактовской, Исполкомовской, Каменный Лог, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Ударников, Ю.Смирнова, переулка Узорного.

Свет на выходных никому отключать не планируют.

Обломов

Буквально вчера в Липецкой государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) впервые показали спектакль «Обломов» (12+).

MGd6VdvTVtif-A2wLKm0Gp_3RyLHlef4GAcK8psOYmIa7meOEOQ95YSE4gowQjdNOPmNXD9Gfm0oel7LIl9KHlfH.jpg

По классике И.Гончарова, постановка известного питерского актёра и режиссёра А.Баргмана. 18 и 19 октября премьеру будут устраивать в одно время – в 18:00.

Сваха и стриптиз

В Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) 18 октября в 18:00 покажут спектакль, с которого четверть века назад и начиналась история сокольской труппы – «Хонума» (12+).

По пьесе Г. Канчели и А. Цагарели о ловкой грузинской свахе, приключения которой происходят в Тбилиси в XIX веке.

u6r0x3gy2jglk6f9hl6eqozk8mdlhtrr.jpg

19 октября в 19:00 на сцене «Мужской стриптиз» (18+).

По произведению местного автора Бориса Бужора (Медведева). Пятеро бывших сталеваров потеряли работу и поставили на себе клеймо неудачников. Пока кому-то в голову не пришла светлая мысль организовать собственное стрип-шоу.

Спектакль для маленьких 

18 и 19 октября в 17:00 юных зрителей и их родителей ждут в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на спектакль от «Театра под деревом» «Коробка с карандашами» (6+). 

Мини-спектакль, автором которого стала драматург и мама Елена Королевская. 

98nPcLJLq2_OuVXisrXIZ_VzCAU1zdlZcNpIMSxscTatB4UsA7WkH5WOHRktwFeJrAwXD2TXSvuEhWcO0WkjyX7d.jpg

Фото vk.com/teatrpodderevom 

Выходные в музее 

Липчане могут посетить сборные экскурсии – пройтись по выставкам в сопровождении единомышленников и экскурсовода. В Художественном музее (ул. Ленина, 7а) 18 и 19 октября в 12:00 можно побродить по выставке «Юрий Гришко. Путь» (0+). 

IMG_0821.JPG

А в областном выставочном зале (ул. Ленина, 9) оба дня в 14:00 будет проводиться экскурсия по «Собеседники» (12+) . 

Кино на китайском 

18 октября в 17:00 в малом зале ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) киноклуб «Ностальгия» завершает II фестиваль китайского кино. Мы увидим фильм «Платформа». Китай-Гонконг-Япония-Франция, 2000. Драма. Режиссёр Цзя Чжанкэ (16+). 

7Lfl1b01yZmqw_OWp14C3k9QT3jsrDcOWul6nlCXLpa_8XvfpO-u0YSSc5iQqy-iaq3UvGiP9Dmw4MhJBeIBbtWM.jpg

Кадр из фильма

В честь посвящаем 55-летия одного из самых самобытных мировых режиссёров современности, ключевой фигуры «шестого поколения» кинематографа Поднебесной, лауреата Венецианского, Берлинского и Каннского кинофестивалей Цзя Чжанкэ. Действие начинается в 1979 году, когда труппа, выступает с номерами, боготворящими Мао Цзэдуна и заканчивается в 80-ых, показывая результаты сильного влияния Запада, проникающего в Китай, и огромные изменения, которые произошли за последнее десятилетие. Фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами. Будьте с нами! Вход свободный 

Под гитару 

19 октября в 15:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) состоится творческий вечер музыканта Юрия Федотова (12+). 

E82kPdExXaQPy3-eP5MruDbSmFK2dJg_h5YzQCf9LrJd7xDsc62LreYvQBHIqbL03vKv9i-S_EMLkhWuYsEKeuIH.jpg

Фото vk.com/lipadm 

Федотов - бард, бессменный руководитель клуба авторской песни «Автограф». Программа «На семи ветрах» окунёт слушателей в атмосферу уютного осеннего музыкального вечера.

«Холст» и «Мозаика»

Великолепным концертом предлагают завершить уикенд 19 октября в 17:30 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2), он называется «Холст & Мозаика» (12+)

Ансамбль русских народных инструментов «Мозаика», руководитель Вера Камбалина, и воронежская фолк-рок-группа «Холст», руководитель Егор Карещиков, представят на сцене уникальную программу. Она включает русские фольклорные песни в авторской рок-обработке Егора Карещикова: «Посеяли девки лен», «Бочоночек», «Овечушки-косматушки», «Когда молод был», «На проходе наша младость», «Ветер» и многие другие.

DSC_1796.JPG

Главное – ориентация 

Первенство города по спортивному ориентированию состоится 19 октября на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5). Выступать и болеть могут люди разных возрастов (6+)

SxWzFXOAcpOBzqTh2Hid8NLPZB720q2qKmQ2gS_QwzzsCsksxnA3Te6IK2JcdXaCtx4lFeNMDq96r4QwPifDXkRh.jpg

Дорогие липчане! Следим, как за окном хозяйничает осень, что однако не мешает культурным событиям, которые нашли достойные анонсы на GOROD48. А ещё на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
Выходные в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить