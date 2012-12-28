Выходные в Липецке: народные песни в рок-обработке, стриптиз

Главные события уикенда в нашем материале.

Предлагаем вам для поднятия настроения песню «Музыка гитары» - авторское произведение Аркадия Свиридова, исполненное недавно на концерте в ОЦКНТ. Особенность в том, что для вас играют лучшие музыканты Липецка: Свиридов, Сергей Леденёв, Денис Поляков, Юлия Коньшина, Анжелика Розина, Олег Миронцев, Сергей Гудаев, Сергей Шефов, Иван Кучеренко, Руслан Копылов.





В вашем браузере отключен JavaScript

В субботу, 18 октября, на улице будет 11-13 градусов, а уже в воскресенье – 10-12. Весь уикенд будут приниматься небольшие дожди.









- пр-т. Победы, 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27.









19 октября с 10:00 до конца ремонта проведут без удобств:





Буквально вчера в Липецкой государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) впервые показали спектакль «Обломов» (12+).









По пьесе Г. Канчели и А. Цагарели о ловкой грузинской свахе, приключения которой происходят в Тбилиси в XIX веке.









По произведению местного автора Бориса Бужора (Медведева). Пятеро бывших сталеваров потеряли работу и поставили на себе клеймо неудачников. Пока кому-то в голову не пришла светлая мысль организовать собственное стрип-шоу.





Спектакль для маленьких





18 и 19 октября в 17:00 юных зрителей и их родителей ждут в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на спектакль от «Театра под деревом» «Коробка с карандашами» (6+).





Мини-спектакль, автором которого стала драматург и мама Елена Королевская.













Фото vk.com/teatrpodderevom





Выходные в музее





Липчане могут посетить сборные экскурсии – пройтись по выставкам в сопровождении единомышленников и экскурсовода. В Художественном музее (ул. Ленина, 7а) 18 и 19 октября в 12:00 можно побродить по выставке «Юрий Гришко. Путь» (0+).













А в областном выставочном зале (ул. Ленина, 9) оба дня в 14:00 будет проводиться экскурсия по «Собеседники» (12+) .





Кино на китайском





18 октября в 17:00 в малом зале ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) киноклуб «Ностальгия» завершает II фестиваль китайского кино. Мы увидим фильм «Платформа». Китай-Гонконг-Япония-Франция, 2000. Драма. Режиссёр Цзя Чжанкэ (16+).









Кадр из фильма





В честь посвящаем 55-летия одного из самых самобытных мировых режиссёров современности, ключевой фигуры «шестого поколения» кинематографа Поднебесной, лауреата Венецианского, Берлинского и Каннского кинофестивалей Цзя Чжанкэ. Действие начинается в 1979 году, когда труппа, выступает с номерами, боготворящими Мао Цзэдуна и заканчивается в 80-ых, показывая результаты сильного влияния Запада, проникающего в Китай, и огромные изменения, которые произошли за последнее десятилетие. Фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами. Будьте с нами! Вход свободный





Под гитару





19 октября в 15:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) состоится творческий вечер музыканта Юрия Федотова (12+).













Фото vk.com/lipadm





Федотов - бард, бессменный руководитель клуба авторской песни «Автограф». Программа «На семи ветрах» окунёт слушателей в атмосферу уютного осеннего музыкального вечера.





Ансамбль русских народных инструментов «Мозаика», руководитель Вера Камбалина, и воронежская фолк-рок-группа «Холст», руководитель Егор Карещиков, представят на сцене уникальную программу. Она включает русские фольклорные песни в авторской рок-обработке Егора Карещикова: «Посеяли девки лен», «Бочоночек», «Овечушки-косматушки», «Когда молод был», «На проходе наша младость», «Ветер» и многие другие.









Главное – ориентация





Первенство города по спортивному ориентированию состоится 19 октября на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5). Выступать и болеть могут люди разных возрастов (6+)













Дорогие липчане! Следим, как за окном хозяйничает осень, что однако не мешает культурным событиям, которые нашли достойные анонсы на GOROD48. А ещё на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.

Видео Максима Свиридова и Романа Матвиенко.18 октября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Мичурина, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;- ул. М.Н. Неделина, 30, 53, 57;- пл. Победы, 3.- ул. Прудная, 2;- ул. Ю. Натуралистов, 9, 11, 11а.В частном секторе их участь разделят жители улиц Жактовской, Исполкомовской, Каменный Лог, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Ударников, Ю.Смирнова, переулка Узорного.Свет на выходных никому отключать не планируют.По классике И.Гончарова, постановка известного питерского актёра и режиссёра А.Баргмана. 18 и 19 октября премьеру будут устраивать в одно время – в 18:00.В Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) 18 октября в 18:00 покажут спектакль, с которого четверть века назад и начиналась история сокольской труппы – «Хонума» (12+).19 октября в 19:00 на сцене «Мужской стриптиз»Великолепным концертом предлагают завершить уикенд 19 октября в 17:30 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2), он называется «Холст & Мозаика»