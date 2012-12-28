Кражу кошелька из тележки в магазине записали камеры

42-летнего мужчину ждёт суд сразу по двум статьям уголовного кодекса: в кошельке оказались ещё и документы.

В Хлевенском районе направлено в суд уголовное дело 42-летнего уроженца Чувашской Республики, обвиняемого в краже денег и документов.В сетевом магазине в селе Конь-Колодезь женщина положила свой кошелек с водительским удостоверением в тележку, а потом забыла. По данным следствия, очередной покупатель взял эту тележку и, пройдя вглубь магазина, присвоил чужой кошелёк. В нем были 10 000 рублей и документы. Деньги мужчина потратил, а кошелёк и права оставил себе.Но покупателя быстро вычислили по записям камер наблюдения. Вину он признал.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы сразу по двум статьям уголовного кодекса: как кража (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ) и похищение документов (по части второй статьи 325 УК РФ). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.