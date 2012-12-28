Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
Происшествия
261
49 минут назад
1
Кражу кошелька из тележки в магазине записали камеры
42-летнего мужчину ждёт суд сразу по двум статьям уголовного кодекса: в кошельке оказались ещё и документы.
В сетевом магазине в селе Конь-Колодезь женщина положила свой кошелек с водительским удостоверением в тележку, а потом забыла. По данным следствия, очередной покупатель взял эту тележку и, пройдя вглубь магазина, присвоил чужой кошелёк. В нем были 10 000 рублей и документы. Деньги мужчина потратил, а кошелёк и права оставил себе.
Но покупателя быстро вычислили по записям камер наблюдения. Вину он признал.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы сразу по двум статьям уголовного кодекса: как кража (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ) и похищение документов (по части второй статьи 325 УК РФ). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
0
0
2
1
2
Комментарии (1)