В Липецке пожарные тушили автобус

Он загорелся в гараже.



Утром 15 октября на улице Волгоградской в гараже загорелся автобус, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь повредил внутреннюю обшивку автобуса на десяти квадратных метрах.Ночью 15 октября в Липецке на улице Олимпийской сгорела надворная постройка. Также липецкие пожарные дважды выезжали на вызовы о задымлении из-за подгоревшей пищи.В Хлевенском селе Конь-Колодезь вчера горел мусор, а в деревне Красное Липецкого округа произошло короткое замыкание линий электропередач без последующего горения.