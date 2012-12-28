Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
сегодня, 09:34
В Липецке пожарные тушили автобус
Он загорелся в гараже.
Огонь повредил внутреннюю обшивку автобуса на десяти квадратных метрах.
Ночью 15 октября в Липецке на улице Олимпийской сгорела надворная постройка. Также липецкие пожарные дважды выезжали на вызовы о задымлении из-за подгоревшей пищи.
В Хлевенском селе Конь-Колодезь вчера горел мусор, а в деревне Красное Липецкого округа произошло короткое замыкание линий электропередач без последующего горения.
