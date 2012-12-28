Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Водитель получил два штрафа за ремень за минуту
Происшествия
Ограбление у пивбара записала камера наблюдения
Происшествия
Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Происшествия
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
На Зеленый остров еще подкинули денег
Общество
В Липецке отремонтируют школу для слабослышащих и слабовидящих детей
Общество
Под видом замены домофона пенсионерку обманули более чем на 2,3 миллиона рублей
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
В один из корпусов 96-го детского сада до сих пор не подано тепло
Общество
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Сказал родителям, что взял у знакомого: подросток задержан за кражу мотоцикла
Происшествия
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
Отбой желтого уровня
Происшествия
Грязинец перевёл мошенникам 690 000 рублей за вывод заработанных на инвестициях денег
Происшествия
В Липецке пожарные тушили автобус
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
Читать все
Происшествия
711
сегодня, 09:34

В Липецке пожарные тушили автобус

Он загорелся в гараже.

Утром 15 октября на улице Волгоградской в гараже загорелся автобус, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Огонь повредил внутреннюю обшивку автобуса на десяти квадратных метрах.

Ночью 15 октября в Липецке на улице Олимпийской сгорела надворная постройка. Также липецкие пожарные дважды выезжали на вызовы о задымлении из-за подгоревшей пищи.

В Хлевенском селе Конь-Колодезь вчера горел мусор, а в деревне Красное Липецкого округа произошло короткое замыкание линий электропередач без последующего горения.
МЧС
пожар
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить