21-летнего водителя оштрафовали за «шашечки»

Липчанин оштрафован за незаконное использование фонаря такси.

Суд в Чаплыгине привлёк 21-летнего липчанина к административной ответственности за управление автомобилем, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь такси (по части 4.1 статьи 12.5 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, утром 24 сентября на улице Крупской в Чаплыгине автоинспекторы остановили «Ладу Приору» под управлением липчанина, и при проверке документов выяснилось, что у него отсутствовало разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легкового такси. При этом на машину был установлен опознавательный фонарь такси.В результате липчанина оштрафовали на 5000 рублей и конфисковали фонарь легкового такси.