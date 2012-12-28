Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
21-летнего водителя оштрафовали за «шашечки»
Липчанин оштрафован за незаконное использование фонаря такси.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, утром 24 сентября на улице Крупской в Чаплыгине автоинспекторы остановили «Ладу Приору» под управлением липчанина, и при проверке документов выяснилось, что у него отсутствовало разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легкового такси. При этом на машину был установлен опознавательный фонарь такси.
В результате липчанина оштрафовали на 5000 рублей и конфисковали фонарь легкового такси.
