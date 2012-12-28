Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование
Спорт
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью заморозки
Погода в Липецке
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
Сегодня в Липецке: кому прямо днём увеличат зарплату, 99 лет Винни Пуху и девушку жалко
Общество
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
В Липецке соседи судились из-за собаки
Общество
Читать все
Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены
Общество
Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля
Общество
Липецку срезали норматив отчислений от главного городского налога — на доходы физлиц
Общество
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Общество
На Соколе забил горячий родник
Происшествия
В Липецкой области подвели итоги сезона клещей: покусаны почти шесть тысяч человек
Здоровье
Улицы Плеханова и Гагарина энергетики обещают открыть к понедельнику
Общество
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшие дожди и до +10
Погода в Липецке
21-летнего водителя оштрафовали за «шашечки»
Происшествия
Читать все
Происшествия
386
сегодня, 16:44
1

21-летнего водителя оштрафовали за «шашечки»

Липчанин оштрафован за незаконное использование фонаря такси.

Суд в Чаплыгине привлёк 21-летнего липчанина к административной ответственности за управление автомобилем, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь такси (по части 4.1 статьи 12.5 КоАП РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, утром 24 сентября на улице Крупской в Чаплыгине автоинспекторы остановили «Ладу Приору» под управлением липчанина, и при проверке документов выяснилось, что у него отсутствовало разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легкового такси. При этом на машину был установлен опознавательный фонарь такси.

В результате липчанина оштрафовали на 5000 рублей и конфисковали фонарь легкового такси.
ПДД
нарушение
1
1
0
1
7

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дед
42 минуты назад
Я езжу с зеленым огоньком
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить