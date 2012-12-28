Все новости
Общество
79
14 минут назад
1

Строительство переправы через лог на Соколе близится к завершению

На насыпи уже уложили асфальт и монтируют перила.

Близится к завершению строительство переправы через лог в районе улицы 40 лет Октября. Уже полностью заасфальтирована пешеходная часть, установлены столбы со светильниками. Сейчас строители монтируют перила.

Мост через лог в районе дома №21б по улице 40 лет Октября, соединяющий микрорайон Сокол и район Коллективка построен в 1942 году. Последние годы он находился в аварийном состоянии. Власти Липецка решили закрыть по нему проход и начать строительство рядом с мостом насыпной переправы, с трубой для пропуска вод на дне оврага.
переправа
Сокол
0
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
!!!
10 минут назад
Молодцы. Утёрли нос строителям Крымского и Русского мостов!
Ответить
