Строительство переправы через лог на Соколе близится к завершению

На насыпи уже уложили асфальт и монтируют перила.

Близится к завершению строительство переправы через лог в районе улицы 40 лет Октября. Уже полностью заасфальтирована пешеходная часть, установлены столбы со светильниками. Сейчас строители монтируют перила.Мост через лог в районе дома №21б по улице 40 лет Октября, соединяющий микрорайон Сокол и район Коллективка построен в 1942 году. Последние годы он находился в аварийном состоянии. Власти Липецка решили закрыть по нему проход и начать строительство рядом с мостом насыпной переправы, с трубой для пропуска вод на дне оврага.