Общество
14 минут назад
Строительство переправы через лог на Соколе близится к завершению
На насыпи уже уложили асфальт и монтируют перила.
Мост через лог в районе дома №21б по улице 40 лет Октября, соединяющий микрорайон Сокол и район Коллективка построен в 1942 году. Последние годы он находился в аварийном состоянии. Власти Липецка решили закрыть по нему проход и начать строительство рядом с мостом насыпной переправы, с трубой для пропуска вод на дне оврага.
Комментарии (1)